Jeste li ikada primijetili neku osobu s blistavom kožom, besprijekornom šminkom, sjajnom kosom ili prekrasnim noktima i jednostavno se oduševili, pitajući se kako joj to uspijeva? Ako je vaš odgovor "ne," svaka čast, vjerojatno ste vi ta osoba za kojom se okreću. No, ako ste među ostalih 99 posto koji su odgovorili potvrdno, onda će vas zanimati trikovi koje smo skupili na jednom mjestu. Možda su te osobe samo znale pokoji dobar trik više nego vi u tom trenutku.

Svi beauty savjeti, kao i proizvodi, neće "upaliti" svakome jednako zbog različite kože i kose. Ipak, postoje trikovi koji će vam pomoći, neovisno o tipu kože, kose, noktiju ili bilo čega drugog. Pogledajte listu i otkrijte o čemu se točno radi!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kožu hidratizirajte pod tušem

Koža najbolje upija hidratantne kreme i ostale proizvode za njegu kada je još blago vlažna. Ako imate suhu kožu, isprobajte ovaj savjet – nanesite losion za tijelo nakon tuširanja, dok ste još u tušu, dok je koža još uvijek vlažna.

Ne mora biti potpuno mokra; možete je malo posušiti. Ako vam se čini neugodno, niste jedini. Potrebno je malo prilagodbe na ovaj proces, no ubrzo ćete primijetiti da postaje najbolja stvar u vašoj rutini njege kože.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Imajte ručnik koji koristite samo za lice

Iako mnogi imaju naviku da se nakon tuširanja obrišu jednim ručnikom, stručnjaci ipak upozoravaju da bi možda bilo bolje koristiti drugi ručnik za lice. Naime, lice je puno osjetljivije i reagira drukčije na gelove za tuširanje, koji mogu ostati na ručniku.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

No, nije samo to razlog zašto je dobro imati dva ručnika. Najveći problem su bakterije koje mogu ostati na ručniku, odnosno njegova nečistoća. Bakterije, gljivice, mrtve stanice kože, ulja i drugi ostaci mogu se nakupiti na ručniku, što može dovesti do infekcija, iritacija kože, pa čak i pojave akni na licu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dezodorans koristite noću

Zvuči neobično, ali evo trika koji biste mogli iskušati ako imate problema sa znojenjem. Neki stručnjaci tvrde da antiperspiranti bolje djeluju kada je tjelesna temperatura niža i kada nismo u situaciji u kojoj se znojimo. Čak i ako isperete dio dezodoransa ujutro, on će se dobro upiti u kožu tijekom noći te će tijekom dana biti djelotvorniji nego da ga nanesete po danu – upotrebom dezodoransa prije spavanja, možete očekivati manje znojenje tijekom dana.

Unatoč tome što podržavamo ideju da kožu pazuha ponekad treba pustiti da diše bez dezodoransa, naš dodatan savjet je koristiti ovaj trik samo u posebnim prilikama, kad znate da će sljedećeg dana biti ključno da se ne pojave tragovi znoja na vašoj odjeći. Ostale dane, možda je ipak najbolje pustiti kožu da diše tijekom noći.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nemojte dirati zanoktice

Koliko god vas možda iritirale, zanoktice su zapravo zaštita nokta. Podrezivanje ili guranje zanoktica unatrag može smanjiti njihovu učinkovitost i omogućiti prodor bakterija u nokte, što potencijalno može dovesti do infekcija.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Osim toga, češće diranje zanoktica može ih učiniti manje njegovanim i stvarati probleme, ulazeći tako u začarani krug – što ih više dirate, to ih više tretirate, a što ih više tretirate, to brže izgledaju lošije. Za prirodno lijep izgled zanoktica, ključ je u hidrataciji ruku (što je također korisno za opću kožu ruku), što čini ovu praksu win-win situacijom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Make-up proizvodi koje koristite trebali bi bazom odgovarati jedan drugome

Iako se može činiti malo kompliciranim, zapravo i nije. To znači da bi proizvodi koje nanosite na lice jedan za drugim trebali imati istu bazu. Na primjer, ako koristite proizvode na bazi vode, svi bi trebali biti na istoj bazi.

Dakle, ako koristite primer na bazi vode, neka i podloga ili BB krema također budu na bazi vode. S druge strane, ako koristite uljne proizvode, neka svi budu na toj bazi. Vjerujte, rezultati će vas oduševiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vrat treba biti dio svake rutine

Vratu treba posvetiti jednaku, ako ne i više pažnje, kao i licu. Možda vas iznenadi ova informacija, ali vrat stari i brže od kože lica! Bez obzira na sve napore koje ulažete u "peglanje" bora na licu i ostale metode pomlađivanja, lice može izgledati mladoliko, dok vrat može reći sasvim drugu priču.

Stoga, ne zaboravite uključiti vrat u svoju beauty rutinu. Idealno je proširiti beauty rutinu s lica na vrat i dekolte, uz dodatnu pažnju na jedan savjet – koža vrata je tanja od kože lica, što je čini osjetljivijom. Preporučuje se posebna pažnja prilikom upotrebe pilinga na ovom području.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za šamponiranje kose treba odvojiti vremena

Većini ljudi, pranje kose često predstavlja neugodan zadatak koji bismo, kad god je moguće, radije preskočili. Kada napokon dođe na red, često se pokušavamo što brže "riješiti" tog zadatka (osim ako nismo iznimka koja uživa u tom ritualu). No, takav pristup nije idealan jer je šamponu potrebno vremena da razgradi sebum i temeljito očisti vlasište.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Preporučljivo je masirati vlasište šamponom tri do pet minuta, koristeći pritom manje količine šampona koje nježno umasirate u vlasište. Ako brzo nanesete šampon i odmah ga isperete, sastojci šampona nisu imali dovoljno vremena da efikasno djeluju, te biste u tom slučaju mogli kosu oprati samo vodom, a rezultat ne bi bio znatno drugačiji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Prva bez šminke! Finalistica izbora za miss Engleske na natjecanje je došla potpuno bez šminke