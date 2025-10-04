Imate problem s uraslim dlakama? Ovo je vodič za rješenje tog problema

Urasle dlake, medicinski poznate kao pseudofolliculitis barbae, česta su i frustrirajuća pojava koja pogađa mnoge nakon brijanja, depilacije voskom ili čupanja dlačica. Manifestiraju se kao male, crvene i često bolne izbočine na koži koje nastaju kada dlaka, umjesto da raste prema van, uraste natrag u kožu. Iako mogu biti samo estetski problem, ponekad dovode do upala, infekcija, pa čak i ožiljaka. Srećom, uz pravilnu tehniku i njegu, ovaj se problem može značajno smanjiti ili u potpunosti izbjeći.

Zašto nastaju urasle dlake?

Problem uraslih dlaka počinje kada se vrh odrezane dlake savije i prodre natrag u kožu. Koža na to reagira kao na strano tijelo, što uzrokuje upalu, crvenilo i stvaranje izbočine nalik prištiću. Nekoliko je ključnih faktora koji povećavaju rizik od njihovog nastanka. Prije svega, tip dlake igra veliku ulogu; osobe s kovrčavom ili grubom dlakom prirodno su sklonije urastanju jer se takva dlaka lakše savija i vraća u folikul.

Značajan utjecaj ima i tehnika brijanja. Brijanje suprotno od smjera rasta, korištenje tupe britvice ili prejak pritisak režu dlaku pod oštrim kutom, što joj olakšava ponovni ulazak u kožu. Slično tome, zatezanje kože tijekom brijanja može uzrokovati da se odrezana dlaka povuče ispod površine i tamo zapne.

Dodatni problem stvara nakupljanje mrtvih stanica kože, koje mogu začepiti folikule i fizički spriječiti dlaku da normalno izraste na površinu. Na kraju, važno je napomenuti da, iako je brijanje najčešći uzročnik, i druge metode uklanjanja poput čupanja pincetom i depilacije voskom također mogu dovesti do urastanja dlaka, piše Medical News Today.

Prevencija je pola posla: Kako spriječiti urastanje

Najbolji lijek za urasle dlake je prevencija. Usvajanjem nekoliko jednostavnih koraka u svoju rutinu možete drastično smanjiti šanse za njihovu pojavu.

Foto:

1. Priprema kože prije brijanja

Nikada nemojte brijati suhu kožu. Priprema je ključna za smanjenje iritacije.

Piling: Dan prije brijanja napravite nježan piling. Time ćete ukloniti mrtve stanice kože i osloboditi eventualno zarobljene dlačice. Možete koristiti gotove pilinge ili napraviti vlastiti od šećera i kokosovog ulja.

Dan prije brijanja napravite nježan piling. Time ćete ukloniti mrtve stanice kože i osloboditi eventualno zarobljene dlačice. Možete koristiti gotove pilinge ili napraviti vlastiti od šećera i kokosovog ulja. Omekšavanje dlaka: Prije brijanja se istuširajte toplom vodom ili na područje koje planirate brijati stavite topli, mokri ručnik na nekoliko minuta. Toplina i vlaga omekšat će kožu i dlake, čineći ih lakšim za rezanje.

Prije brijanja se istuširajte toplom vodom ili na područje koje planirate brijati stavite topli, mokri ručnik na nekoliko minuta. Toplina i vlaga omekšat će kožu i dlake, čineći ih lakšim za rezanje. Kvalitetna krema za brijanje: Koristite hidratantni gel ili kremu za brijanje. Nanesite je i ostavite da djeluje minutu do dvije prije nego što počnete s brijanjem kako bi dodatno omekšala dlake.

2. Ispravna tehnika brijanja

Način na koji se brijete ima ogroman utjecaj na zdravlje vaše kože.

Oštra i čista britvica: Uvijek koristite oštru britvicu. Tupa oštrica čupa dlake umjesto da ih reže, što uzrokuje iritaciju. Britvicu mijenjajte nakon 5 do 7 korištenja.

Uvijek koristite oštru britvicu. Tupa oštrica čupa dlake umjesto da ih reže, što uzrokuje iritaciju. Britvicu mijenjajte nakon 5 do 7 korištenja. Smjer rasta dlake: Brijte se isključivo u smjeru rasta dlake. Iako brijanje u suprotnom smjeru daje glađi osjećaj, ono je glavni uzrok urastanja.

Brijte se isključivo u smjeru rasta dlake. Iako brijanje u suprotnom smjeru daje glađi osjećaj, ono je glavni uzrok urastanja. Lagani pritisak: Ne pritišćite britvicu prejako o kožu. Pustite da oštrica obavi posao. Ispirite je nakon svakog poteza kako biste uklonili dlake i ostatke kreme.

3. Njega nakon brijanja

Rutina se ne završava posljednjim potezom britvice.

Isperite hladnom vodom: Nakon brijanja, isperite kožu hladnom vodom kako biste zatvorili pore i smirili kožu.

Nakon brijanja, isperite kožu hladnom vodom kako biste zatvorili pore i smirili kožu. Hidratacija: Nanesite umirujući losion ili balzam poslije brijanja bez alkohola. Proizvodi koji sadrže sastojke poput aloe vere, kamilice ili vitamina E idealni su za hidrataciju i smanjenje crvenila.

Nanesite umirujući losion ili balzam poslije brijanja bez alkohola. Proizvodi koji sadrže sastojke poput aloe vere, kamilice ili vitamina E idealni su za hidrataciju i smanjenje crvenila. Čuvanje britvice: Nakon upotrebe, temeljito isperite i osušite britvicu te je čuvajte na suhom mjestu kako biste spriječili razvoj bakterija.

Što učiniti kada se urasla dlaka već pojavi?

Ako se unatoč svemu pojavi urasla dlaka, najvažnije je ne istiskivati je ili "kopati" pincetom jer to može dovesti do infekcije i trajnih ožiljaka. Umjesto toga, možete primijeniti tople obloge na zahvaćeno područje nekoliko puta dnevno po 10-15 minuta kako biste omekšali kožu i pomogli dlaci da sama izbije na površinu. Pomoći može i nježni piling proizvodima koji sadrže salicilnu kiselinu ili glikolnu kiselinu, jer oni otapaju mrtve stanice kože koje zarobljavaju dlaku.

Za prirodnu pomoć, možete koristiti ulje čajevca koje ima antibakterijska svojstva ili vrećicu crnog čaja za smirivanje upale. Ključno je i privremeno prestati s uklanjanjem dlačica na tom području kako biste koži dali priliku da se oporavi i upala smiri.

Ako su urasle dlake čest i bolan problem koji ne reagira na kućno liječenje, razmislite o posjetu dermatologu. On može preporučiti jače kreme, poput onih s retinoidima, ili predložiti dugoročnija rješenja kao što je lasersko uklanjanje dlaka, koje uništava folikul i sprječava ponovni rast.

U konačnici, borba protiv uraslih dlaka svodi se na strpljenje i usvajanje pravilnih navika. Pažljiva priprema, ispravna tehnika i dosljedna njega nakon brijanja ključ su za postizanje glatke kože bez neugodnih i bolnih izbočina.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak otkrio ima li Europa odgovore na prijetnje: 'Imat ćemo zasigurno još incidenata'