Aminokiseline za mršavljenje su dodatak prehrani koji se može kupiti u obliku kapsula, praha ili tableta, a miješaju se s vodom ili nekim drugim tekućinama. Postoje i tekuće verzije poput sirupa i kapi te služe kao nadomjestak prirodnim aminokiselinama koje se nalaze u hrani. Aminokiseline su organski spojevi koji se nalaze u osnovnoj strukturi proteina. Važne su su za provođenje nekih bioloških procesa u tijelu, kao što su rast, obnova tkiva i djelovanje imunološkog sustava.

Hrana bogata aminokiselinama su jaja, govedina, riba, mliječni proizvodi i neke veganske namirnice, no ako želite dodatnu pomoć pri povećanju unosa proteina, tada se mogu koristiti aminokiseline za mršavljenje. Ova vrsta suplementa se brzo apsorbira u organizam, zbog čega pomaže pri mršavljenju, rastu mišića i sprečavanju njihove razgradnje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Gdje kupiti aminokiseline za mršavljenje

Za kupnju aminokiselina za mršavljenje nije vam potrebno izdavanje recepta, no moraju se konzumirati odgovorno jer u suprotnom dolazi do posljedica koje nisu bezazlene. Držite se preporučene doze koja piše na pakiranju aminokiselina. One su najčešće dostupne u specijaliziranim trgovinama sa sportskom opremom, ljekarnama, trgovinama zdrave hrane ili drugim trgovinama koje prodaju suplemente. Naravno, mogu se naručiti i online putem nekih od nevedenih trgovina.

Najbolje aminokiseline za mršavljenje

Najpoznatije aminokiseline za mršavljenje se koriste za poticanje hormona rasta te sagorijevanja masti i sprečavanje razgradnje mišića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

L-karnitin

Karnitin se sastoji od dvije esencijalne aminokiseline, metionina i lizina. Ključan je za metabolizam masti, pogotovo u srcu i mišićima. Isto tako, važan je za transport masnih kiselina u stanične mitohondrije gdje dolazi do oksidacije i sagorijevanja kiselina, što rezultira stvaranjem energije. Ipak, ima dosta podijeljenih mišljenja oko učinkovitosti karnitina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

L-cistein

Cistein je važan za sintezu keratina koji se nalazi u koži, noktima i kosi. Isto igra važnu ulogu u stvaranju energije i sintezi masnih kiselina. Zapravo igra najveću ulogu u poboljšanju općeg zdravlja, s obzirom na to da utječe na funkciju jetre i štiti stanice od štetnih utjecaja slobodnih radikala. Služi smanjenju apetita, pa je dobra opcija za mršavljenje. Nalazi se u peradi, brokuli, banani, jajima...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

L-glutamin

Glutamin predstavlja najvažniji izvor energije za mozak i cijelo tijelo, a količina njegove koncentracije u krvi je tri do četiri puta veća od ostalih aminokiselina. Igra važnu ulogu u pravilnom radu imunološkog sustava te je važan za očuvanje crijevne funkcije i sluznice crijevi. Upravo zbog očuvanja crijevne funkcije služi poboljšanju apsorpcije hrane, pri čemu nastaje osjećaj sitosti. Smatra se i da smanjuje žudnju za šećerom i slatkim namirnicama. Može se konzumirati putem mliječnih i sojinih proizvoda te povrća poput cikle i kupusa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Leucin

Leucin je esencijalna aminokiselina koja pomaže u sintezi proteina i regulaciji metabolizma mišića. Leucin u obliku aminokiselina za mršavljenje sprečava gubitak mišićne mase tijekom procesa smanjenja kilaže. Uz to, doprinosi osjećaju sitosti, pri čemu dolazi do manjeg unosa hrane.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

BCAA aminokiseline za mršavljenje

BCAA aminokiseline za mršavljenje postale su vrlo popularan suplement u fitness zajednici. Kratica predstavlja "branch chain amino acids", što znači aminokiseline razgranatih lanaca. Taj razgranati lanac se sastoji od tri esencijalne aminokiseline - leucina, izoleucina i valina. Tijelo ih ne može samo sintetezirati iz drugih aminokiselina, već se moraju konzumirati putem hrane ili dodataka prehrani. Suplement BCAA aminokiseline zaobilazi jetru i crijeva te direktno ulazi u krvotok, zbog čega su sportaši s oštećenjem jetre uspjeli zadržati mišićnu masu.

BCAA aminokiseline za mršavljenje su vrlo rano došle na tržište, no dosta dugo se njegova moć nije prepoznavala. Njegova energetska uloga je zaista velika, s obzirom na to da se BCAA metabolizira unutar mišića, pritom dajući mišićima energiju. Uz to, poboljšavaju razgradnju masti i omogućuju brži oporavak nakon treninga. Veliki bonus je i to što potiče hormon rasta i drugih anaboličkih hormona. Često se koristi kao aminokiselina za mršavljenje kod žena, a neke studije pokazuju da 15 grama BCAA u svakodnevnoj prehrani stvara 30 % manji rizik od prekomjerne težine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nuspojave uzimanja aminokiselina za mršavljenje

Konzumiranje aminokiselina za mršavljenje nije bezopasno i može utjecati na vaš organizam.

Neke od nuspojava su:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

mučnina

bol u trbuhu

glavobolja

alergijska reakcija

Iako su rijetke, nekad može doći do određenih komplikacija nakon korištenja aminokiselina. Preporučene dnevne količine ne smiju se prekoračiti jer može doći do probavnih smetnji, a trudnicama, dojiljama i onima s određenim zdravstvenim problemima savjetuje se izbjegavanje ovog dodatka prehrani.

Ako je vaša prehrana ispunjena zdravim prozvodima bogatim proteinima, tada nije potrebno konzumirati aminokiseline za mršavljenje u obliku suplemenata. Preporučuje se prije kupnje suplemenata konzultirati se sa stručnom osobom, a važno je unositi dovoljno tekućine za vrijeme uzimanja ove vrste dodatka prehrani.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Grad svjetlosti je trenutno najluđi na svijetu: Zaštitne ograde i barikade na svakom koraku zasjenile olimpijski duh