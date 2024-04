Dodaci prehrani s vremenom su postali dosta popularni, ali previše njih, poput ribljeg ulja i vitamina D, može biti štetno. Toksikolog, profesor Rob Chilcott, voditelj toksikologije na Sveučilištu Hertfordshire u Velikoj Britaniji, za Business Insider otkrio je nuspojave pretjerivanja s nekim od najpopularnijih dodataka prehrani.

"No, iako možda mislimo da su dodaci prehrani sigurni, čak i oni najpopularniji mogu biti opasni ako ih uzmemo previše ili stupaju u interakciju s drugim lijekovima", rekao je prof. Chilcott.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Štoviše, FDA nije odobrio suplemente, tako da postoji rizik da bi mogli biti kontaminirani drugim tvarima koje nisu navedene na pakiranju. Jedna je studija iz 2023., na primjer, otkrila da 89 posto od 57 testiranih dodataka prehrani nije točno navelo sastojke koje sadrže na svojim etiketama.

Općenito, stručnjaci se slažu da je najbolje hranjive tvari unositi iz hrane, ali dodaci prehrani mogu biti korisni za ljude s određenim nedostacima ili čija je prehrana nedostatna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prof. Chilcott je otkrio koji popularni dodaci prehrani mogu biti opasni te koje su njihove nuspojave.

Magnezij

Magnezij je neophodan za rad mišića i živaca te za regulaciju razine šećera u krvi. Preporučena dnevna količina za odrasle je između 310 i 420 miligrama, ovisno o dobi i spolu, što je jednako kao da pojedete veliku šaku badema ili osam malih krumpira.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Predoziranje magnezijem, za koje je Ured za dodatke prehrani rekao da je primijećeno kod onih koji su uzimali više od 5000 mg na dan, može uzrokovati pospanost, gubitak refleksa, crvenilo lica i, u ekstremnim slučajevima, paralizu i smrt", otkrio je prof. Chilcott.

Konzumacija previše magnezija također može dovesti do ekstremno niske razine kalcija, zvane hipokalcemija, za koju Chilcott kaže da može "uzrokovati cijeli niz zdravstvenih problema".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vitamin C

Vitamin C pomaže u funkcioniranju imunosnog sustava i tijelu u apsorpciji željeza. Prof. Chilcott je rekao da se općenito smatra sigurnim i da je predoziranje vitaminom C iznimno rijetko.

Odrasli bi trebali konzumirati 75 do 90 miligrama dnevno, a mogu uzimati i do 2000 miligrama vitamina C svaki dan prije nego što iskuse negativne učinke na zdravlje, što je otprilike ista količina koju biste dobili ako pojedete 28 naranči ili 21 papriku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Chilcott je rekao da uzimanje više od 2000 miligrama vitamina C dnevno može uzrokovati umor, probleme s bubrezima i nedostatak vitamina B12. Upozorio je da bi osobe s gihtom, cirozom i određenim bolestima bubrega osobito trebale izbjegavati visoke doze vitamina C.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Stručnjaci se slažu da je najbolje hranjive tvari unositi iz hrane, ali i dodaci prehrani mogu biti korisni.

Vitamin D

Tijelo treba vitamin D za rad imunosnog sustava, mišića i živaca, a važan je i za jake kosti. Ljudima se savjetuje da konzumiraju 15 mikrograma vitamina D dnevno i ne više od 100 mikrograma, što je otprilike ista količina koju biste dobili od 13,5 jaja ili pet šalica obogaćenog mliječnog ili biljnog mlijeka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Malo je vjerojatno da ćete dobiti nuspojave od uzimanja previše vitamina D ako uzimate manje od 250 mikrograma dnevno. Prof. Chilcott je rekao da je D vitamin potencijalno najrizičniji od svih dodataka prehrani, ali samo u vrlo visokim dozama.

"Poznate zdravstvene prednosti uzimanja preporučene doze daleko nadmašuju rizike", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Konzumiranje previše vitamina D opasno je jer povećava razinu kalcija u krvi, što može dovesti do konjunktivitisa, boli, vrućice i zimice, povraćanja i gubitka težine", istaknuo je stručnjak.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Riblje ulje

Omega-3 masne kiseline koje se nalaze u hrani, uključujući ribu, važne su za zdravlje stanica i imaju mnoge funkcije u srcu, krvnim žilama, plućima, imunosnom i endokrinom sustavu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Američka Agencija za hranu i lijekove kaže da je sigurno uzimati do dva grama dodataka ribljeg ulja dnevno, što je jednako konzumaciji jedne porcije kuhanog lososa od 85 grama.

Chilcott je rekao da su glavni rizici povezani s ribljim uljem zagađivači koje su ribe možda konzumirale dok su bile žive, a ne sami dodaci. Ti toksini mogu uključivati ​​teške metale kao što su živa, olovo i kadmij.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Metil-živa, teški je metal, a uklanja se iz dodataka ribljem ulju tijekom obrade i pročišćavanja. Jedna je studija iz 2021. godine otkrila da dodaci prehrani koje su testirali ne sadrže arsen, kadmij, bakar, željezo ili živu. Međutim, ista je studija otkrila da neki od dodataka sadrže olovo.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: Osim na biralištima, gužva i u parkovima: Jogging, šetnja, učenje vožnje bicikla, dan idealan i za: 'Sljeme, lijepo je'