Liječnica upozorava: Jedna jutarnja navika uzrok je 90 posto srčanih udara

Koronarna bolest srca vodeći je uzrok smrti kod muškaraca i žena diljem svijeta, a prema Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u 2024. godini od kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj je umrlo 20.341 osoba, odnosno 39,8 posto od ukupno umrlih. Analiza po spolu pokazuje da su KVB uzrok smrti 44,1 posto umrlih žena (11.409) te 35,4 posto umrlih muškaraca (8932).

Jedna je liječnica izjavila kako se čak 90 posto srčanih udara može povezati s jednom jutarnjom navikom, koja iznenađujuće nije ni hrana ni stres, piše Mirror.

Skrivena opasnost odmah nakon buđenja

Dr. Sana Sadoxai, koju na TikToku redovito dijeli medicinske savjete, nedavno je objavila video u kojem objašnjava kako vaša jutarnja rutina može povećati rizik od srčanog udara. "Prava opasnost počinje onog trenutka kada se probudite i ostanete nepomični," upozorila je.

"Većina ljudi iz kreveta odmah uzima mobitel, zatim sjeda i žuri van, držeći tijelo u stanju niske pokretljivosti i visoke upale. Ova navika potajno ubrzava inzulinsku rezistenciju, nakupljanje masnoće na trbuhu, visoki krvni tlak, tihu upalu i metaboličku disfunkciju, što sve dramatično povećava rizik od ranih srčanih udara, osobito ako imate prekomjernu tjelesnu težinu ili ste pretili", objasnila je.

Kretanje pomaže zdravlju srca

"Samo pet do sedam minuta jutarnjeg kretanja – poput brzog hodanja, istezanja ili vježbi disanja – potiče cirkulaciju, aktivira metabolizam, stabilizira razinu šećera u krvi i štiti vaše srce više nego što ljudi misle. Vaša težina, metabolizam i srce duboko su povezani, a ignoriranje ove jutarnje navike tiha je prijetnja. Promjena te navike može vam spasiti život", naglasila je liječnica.

"Ako se borite s pretilošću, tvrdokornom masnoćom na trbuhu, nedostatkom daha, dijabetesom ili umorom, to su rani metabolički znakovi upozorenja koje ne biste trebali ignorirati. Preuzmite kontrolu prije nego što to postane srčani rizik", savjetovala je.

Simptomi srčanog udara

Na njezin video reagirali su brojni korisnici. Jedan pratitelj je komentirao: "U suštini, ustajanje i žurba na posao nas ubijaju", a drugi je dodao: "Ja se probudim, popijem šalicu čaja, opuštam se 30 minuta i tek se onda spremam za posao. Mislim da ste dali dobar savjet."

Prema britanskom NHS-u (Nacionalnoj zdravstvenoj službi), srčani udar, poznat i kao infarkt miokarda, nastaje kada je dotok krvi u srce blokiran, najčešće krvnim ugruškom. Najčešći simptom je bol u prsima, no postoje i drugi znakovi na koje treba obratiti pažnju:

Bol u prsima – osjećaj pritiska, težine, stezanja ili stiskanja

Širenje boli – bol se može širiti iz prsa u druge dijelove tijela, poput ruku (najčešće lijeve), čeljusti, vrata, leđa ili trbuha

Vrtoglavica ili omaglica

Pojačano znojenje

Kratkoća daha

Osjećaj mučnine ili povraćanje

Ako sumnjate da netko doživljava srčani udar, važno je odmah nazvati hitnu pomoć. Dok čekate dolazak hitne, tableta aspirina od 300 mg može pomoći, pod uvjetom da osoba nije alergična na lijek jer pomaže u razrjeđivanju krvi i poboljšanju protoka.

Prevencija je ključna

Načini za smanjenje rizika od srčanog udara uključuju prestanak pušenja i gubitak viška kilograma, kao i prehranu s niskim udjelom masti i visokim udjelom vlakana, koja uključuje cjelovite žitarice te najmanje pet porcija voća i povrća dnevno.

Stručnjaci također preporučuju da bi odrasle osobe trebale imati najmanje 150 minuta aerobne vježbe umjerenog intenziteta svaki tjedan.

