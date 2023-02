Veljača je mjesec karnevala, a prva asocijacija na isti su definitivno krafne. Tijekom cijelog mjeseca možemo ih naći u svakoj pekari, trgovini, štandovima… No, ima li boljih od onih koje su napravljene kod kuće? Jedna Hvatica s Reddita podijelila je recept za najbolje krafne koji morate isprobati, a recept ide ovako:

Izvor: Reddit

Sastojci

Pola kile glatkog brašna

Pola kile oštrog brašna

200 g šećera

2 vanilin šećera

žlica i po ruma

2 kocke kvasca

140 ml ulja

10 žumanjaka (M ili L veličina jaja)

4.5 dcl mlika

žličica soli

Priprema

U zdjelu dodajte brašno i sol, promiješajte i napravite rupu u sredini. Mlijeko zagrijte da bude mlako. U posebnu zdjelicu smrvite 2 kocke kvasca, dodajte 1 žlicu šećera od onih 200g, pola mlakog mlijeka i promiješajte. Sve uspite u brašno i ostavite da se kvasac aktivira dok pripremite ostalo.

10 žumanjaka i šećer + vanilija šećer pjenasto umutite mikserom s normalnim nastavkom (onaj kao pjenjača), otprilike 2-3 minute miksajte dok ne bude dupli volumen i svjetlija boja. U to dodajte ulje, ostatak mlijeka i rum, opet malo smiksajte. Ovu smjesu ulijte drektno u brašno i kvasac. Sad imate 2 opcije, mikser ili ruka. Ja osobno s mikserom radim, stavim onaj nastavak za tijesto (spiralni ili kuka, koji mi prvi padne pod ruku), i sigurno dobrih 5-7 minuta miksam. Isprva se učini premekano tijesto, ali što se dulje miksa, to bude čvršće. Rukom treba duže, do 15 minuta.

Tijesto bi trebalo biti mekano i blago ljepljivo, stavite ga na lagano pobrašnjenu površinu i odmah pravite loptice za krafne, bez da tijesto odmori. Ja od ove količine napravim 28-30 krafna, ali stavim svaku lopticu na vagu da bude 60-70 grama, pa da budu što sličnije. Znači ne vadite krugove čašom, nego režete tijesto i pravite loptice, ukoliko nemate vagu slobodno možete odokativno tijesto na pola, pa svaku polovicu na 13-15 loptica. Lagano pobrašnavite radnu površinu, možete ispod staviti i stolnjak da se ništa ne zalijepi i na to stavljate loptice s dobrim razmakom od 4-5cm. Kad ih sve napravite, pokrijte i ostavite ih 45 minuta, neka prostorija bude topla.

U lonac ulijte otprilike ulja da bude 2-3 centimetra visine i upalite ga da se na lagano zagrijava, računajte da mu treba 20-25 min tako na lagano. Ja imam ploču 1-6, i krafne pečem na 2 i pol jer im je previsoka temperatura najveći neprijatelj. Znači od broja koji imate neka bude pola, pa još jedna razina ispod otprilike. Lonac neka bude širok i malo plići, moj je oko 30cm širine i 7-8cm visine. Pripremite i poklopac za lonac.

Prije pečenja prve krafne provjerite s drvenom kuhačom je li vruće ulje, ako se mjehurići stvore kad je uroniš unutra. Krafne stavljajte maksimalno po 3 da temperatura ulja previše ne padne i najvažnije za dobiti prsten oko krafne - strana koja je prema gore dok se krafne dižu, prva ide u ulje. Znači prevrnete je kad ide u lonac, poklopite i pustite oko minutu, minutu i pol. Onda otklopite, okrenite i za drugu stranu ni slučajno poklapati. Vremenski ćete nakon 2-3 krafne znat koliko im točno treba da se ispeku, ali to ne bude nikad predugo. Vadite ih na čistu krpu ili kuhinjski papir da se ulje s vanjske strane upije jer ga s unutarnje nema. Nisu niti malo masne iznutra. Ja ih volim odmah vrele posipati šećerom u prahu i kasnije ih puniti, tako se šećer najbolje uhvati za njih.

Dok ne uhvatite ruku s prvih par, slobodno otklopite nakon pola minute otprilike i vidite kakva je boja, ako su još blijede, neka ih. I onda ćete kasnije lakše procijeniti koliko da se peku i odgovara li im temperatura ulja. Punite po želji i uživajte.