Prvih radnih dana otkako je euro postao službena hrvatska valuta, građani, prodavači, ugostitelji i poslodavci polako se uhodavaju. Na tržnici i u trgovinama se koriste kune, euri i kartice. Nikome ovih dana nije lako s preračunavanjem kuna u eure, a posebno ne prodavačima. Na tu činjenicu je upozorio jedan korisnik Reddita koji smatra da se ne treba inatiti "tetama na blagajni".

"Nisu oni krivi što su dućani dignuli cijene, a dobar dio njih je radio i na Staru i na Novu kako bi danas bili spremni. Ne plaćaju ih dovoljno da biste se vi derali na njih. Kompletna ekipa u mom lokalnoj trgovini su jutros kao zombiji, radili su na Staru, a jučer su cijeli dan rintali i još nisu sve stigli napraviti. Voditeljica radi na "glavnoj" kasi, valjda očekuje da će ljudi biti živčani. Nemojte se inatiti teti na blagajni s vrećicom lipa, platite karticom. I njoj, i vama, i ljudima iza vas će sve skupa biti lakše i brže. Ionako ćete u nekom trenutku ići mijenjati kune u banku", napisao je pa dao ideju kako se zabaviti s kovanicama ako imate djecu.

"Ako imate klince, napravite igru od sortiranja kovanica i zbrajanja. Mi smo jučer uz Novogodišnji koncert zbrajali njihove kasice prasice,pakirali kovanice po apoenima i sve je spremno da se jedan dan zaletim do banke. Mi Hrvati jako dobro i staloženo reagiramo na promjene pa koliko god vama bila nezgodna ova konverzija, imajte na umu da je hrpa ljudi (i ne samo trgovci) preko vikenda radila da sve prođe što bezbolnije", zaključio je.

Prodavači prolaze pakao

Većina ljudi se složila s tim da prodavačima na blagajni nije lako - svi se stalno deru na njih, kupci im znaju pobjeći s artiklom van trgovine...

"Radio sam u Konzumu studenski. Količina ljudi koji se dnevno dere na blagajnice radi glupih razloga poput cijena proizvoda ili gužve je šokantna. Shvatiš koliko *ubradi ima među nama", napisao je jedan komentator.

"Ljudi su odvratni i nestrpljivi, radim preko studentskog isto u uslužnoj djelatnosti i doslovno sam na Staru godinu imala "mental break down" pred nekom ženom jer me neki bogati deda zafrkavao oko neke boce šampanjca koja mi je na kraju eksplodirala i on je mislio da sam ja očito neki profesionalan konobar, da ne pričam da si ljudi dopuštaju čak i da te uvrijede na rasnom nivou jer su morali čekat narudžbu… Ma odvratni su, to se najbolje iskaze u gužvi", ogorčen je drugi komentator.

"Radila sam nekoliko mjeseci u trgovini na blagajni (studentski). Unutar prva dva tjedna, u trgovinu je ušetao čovjek koji je odmah potom nonšalantno počeo pričati kako će me raskomadati, baciti bombu na trgovinu i još puno nepotrebno detaljnih opisa moje i smrti mojih kolegica. U idućim mjesecima svjedočila sam ljudima koji su bacali limenke (i druge teške namirnice) u glavu moje šefice koja je kraj mene radila na drugoj blagajni. Vrištanju i vrijeđanju. Deranju na mene jer se ne smiješim pa onda deranje što se 'kreveljim' kad sam se nasmiješila, pa također deranje jer sam namrštena i nepristupačna nakon što sam se uznemirila jer mi je čovjek opisao kako će 'voditi ljubav sa mnom' (protiv moje volje - ali nema veze jer će mi se na kraju svidjeti jer je on 'tako dobar ljubavnik')", napisala je pa dodala:

'Prijetio je da će bacati bombu na trgovinu...'

"Agresivnom bacanju stvari po blagajni jer radi samo jedna; nakon objašnjavanja da nas je samo tri u trgovini od čega jedna kolegica mora stajati na kruhu i mesnim proizvodima, a druga radi sve ostalo (slaganje polica, usluživanje ljudi, nošenje stvari iz skladišta, popisivanje i naručivanje stvari koje nedostaju, trčanje meni u pomoć i potom jurišanje nazad u ured kako bi obavila sve stvari koje je još potrebno da šefica odradi), dobila sam još malo deranja i pljuvanja. Količina ljudi koja je krala, količina posla koju su stalno zaposlene radnice morale odrađivati iako nas je stalno bilo premalo i konstantno se netko derao na njih...", zatim je opisala s kakvim je kupcima imala posla.

"Imala sam čovjeka koji se progurao kraj mene u blagajnu tvrdeći mi da ja po blagajni skrivam 1 lipu, da je on gledao nešto gdje su pokazali kako sve blagajne zapravo imaju 1 lipu za vratiti kad vam naplatimo 9 kuna za 8.99 kuna. Čovjek se ugurao kraj mene u blagajnu i tražio da ju otvorim i da ju on pregleda. Izgurao me iz mjesta da bi mi pretražio sve ispod blagajne tvrdeći da sigurno imam neki tajni pretinac gdje potajno spremam tu jednu lipu jer sve trgovine kradu... Imala sam ženu koja je ignorirala svoju malu djecu koja su mi zašla ispod blagajne i smjesta zgrabila žice i škare, na što je, osim mene, reagirala druga gospođa koja se tamo našla i izvukla djecu praktički za vratove. Imala sam ljude koji su me tražili da riješim nekakve njihove interne svađe. Pa bi me nazivali glupom kad bih rekla da ne znam uopće o čemu pričaju jer ih ne poznam. Jedan cijeli dan su mi dolazili ljudi s toliko bizarnim pričama da sam ozbiljno pomislila da je cijeli svijet poludio. Taj isti dan mi je došla "proročica" koja je nekako pogodila i moje ime i starost i horoskop i faks koji studiram pa me time isprepadala da me uhodi (nigdje nisu stajale moje informacije osim možda iza u uredu no i tamo sam se uglavnom vodila pod 'studentica')"...

"Zaključak tih jedva pola godine rada trgovini je jasno takav da svaka osoba u jednom trenutku u životu mora biti prisiljena raditi na blagajni. Nešto poput vojnog roka samo da te nauči odnositi se prema drugim ljudskim bićima. Nikad u svom životu se nisam ni upola tako grozno odnosila prema bilo čemu. Ali nakon što sam radila u trgovini, spremno se posvađam sa svakom osobom koju čujem da napada tete u trgovini", zaključila je treća komentatorica.

Nije bilo frke

Četvrti komentator je imao sasvim pozitivno iskustvo kada je posjetio jednu trgovinu.

"Blagajnica bila baš dobro volje i svima se smijala. Svima govorila cijene u eurima, a svi onda tražili da im kaže koliko je to u kunama. Ljudi se šalili, nitko nije bio živčan čak ni kad joj je nestalo euro kovanica pa je čekala da joj donesu nove. Bila je poveća gužva jer su imali samo dvije blagajne gdje se može plaćati gotovinom na ostalim blagajnama su primali samo kartice i te su naravno bili prazne".

Jednostavno rješenje

Peti korisnik ima rješenje kako izbjeći bilo koga u trgovini, samo je kratko napisao: "samoposlužna blagajna i kartica".