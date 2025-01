Uz ovaj genijalan trik kruh zadržava svježinu: 'Traje i do tri tjedna, bez plijesni'

Uz konstantno divljanje cijena, važno je ne bacati hranu, već je održati svježom što je dulje moguće. Tako ćete sačuvati koji euro u novčaniku.

Tiktokerica Sammar Charif podijelila je, po mnogima, genijalan trik kojim ćete osigurati da kruh dugo ostane svjež. Njeni pratitelji ostali su u šoku kad su vidjeli koliko je metoda učinkovita, a sve što vam je potrebno već imate kod kuće.

Sammar je proglašena genijalkom zbog svog inovativnog trika za zadržavanje svježine kruha, za koji tvrdi da pomaže da ostane svjež dulje vrijeme. Otkrila je da za čuvanje kruha koristi mikrovalnu pećnicu.

"Ljudi me nazivaju čudakinjom kad vide da imam kruh u mikrovalnoj pećnici, ali to ga održava svježim. Traje duplo duže. Ovom kruhu je istekao rok trajanja otprilike prije tjedan i pol dana i nema niti malo plijesni", otkrila je.

Kruh traje i do tri tjedna?

Sammar tvrdi da joj kruh traje i do tri tjedna, jer tako dugo ostaje svjež. Stručnjaci za hranu napomeninju da kruh općenito može potrajati oko dva do tri dana. Mnogi ga zamrznu kako bi mu produljili rok trajanja, ali za one koji radije ne bi otopili cijelu štrucu samo za jedan sendvič, Sammar preporučuje da ga stave u mikrovalnu pećnicu, piše The Mirror.

Sammarini pratitelji otkrili su da je držanje kruha u mikrovalnoj pećnici dobro ako kod kuće imate znatiželjne kućne ljubimce. "Ovo je uvijek zgodno kada imate gremlina/mačića koji će rado pojesti vaš kruh", napisao je jedan od njih.

Ostali tiktoker su Sammar poručili da je "tako pametna" i "genijalna". "Ja radim isto, čak i ne koristim mikrovalnu pećnicu za bilo što drugo", "Ovo je tako genijalno", "Istina! Ostavila sam kruh u mikrovalnoj pećnici u svojoj kamp prikolici. Nema plijesni. Tako je mekan", samo su neki od komentara.

