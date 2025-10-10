OZBILJNO UPOZORENJE /

Stručnjaci izdvojili što sve nikada ne biste trebali bacati u sudoper: 'Može nastati veliki problem'

Foto: Pexels

Tvrtka za vodoopskrbu objavila je popis devet stvari koje nikada ne bi smjele završiti u odvodu, nakon što je istraživanje pokazalo da 36% korisnika redovito baca ostatke hrane u sudoper

10.10.2025.
9:44
Antonela Ištvan
Pexels
Stručnjaci apeliraju da se prestanu bacati svakodnevni otpaci u sudoper jer mogu uzrokovati ozbiljna začepljenja, pa čak i stvaranje golemih masnih naslaga u kanalizaciji. Često tek kada nam se sudoper potpuno začepi, počnemo razmišljati o tome što sve bacamo u kuhinjski odvod.

Međutim, mnoge stvari koje redovito ispiremo kroz odvod nikada ne bi trebale završiti ondje. Izbjegavanje ovih navika ne samo da će spriječiti stvaranje masnih naslaga, već će osigurati i ispravan rad vašeg sudopera te čistoću lokalne vodoopskrbe.

Glavni krivci za začepljene cijevi

Britanska tvrtka za vodoopskrbu, Severn Trent Water, podijelila je popis devet stvari koje nikada ne smiju ići u odvod, nakon što je njihovo istraživanje iz 2020. godine otkrilo da čak 36% korisnika redovito baca ostatke hrane u sudoper.

Glavni krivci, odnosno devet stvari koje nikada ne biste trebali bacati u sudoper, WC školjku ili bilo koji drugi odvod, su:

  • Mast, ulje i masnoće: Bilo da se radi o ulju od prženja ili masnoći s mesa, nikada ih ne izlijevajte u odvod. Kada se ohlade, stvrdnu se i stvaraju čvrste naslage.

  • Gusti umaci (poput umaka od pečenja): Slično kao i čista masnoća, ovi umaci sadrže visok udio masti koja se lijepi za stijenke cijevi.
  • Umaci i preljevi: Umaci za tjesteninu, salatni preljevi i slični proizvodi također sadrže ulja i sastojke koji pridonose začepljenjima.
  • Jogurt: Iako je tekuć, mliječni proizvodi se mogu zgrušati i stvoriti ljepljivu masu u cijevima.
  • Juha: Pogotovo kremaste juhe ili one s komadićima povrća i mesa mogu uzrokovati probleme.
  • Talog od kave: Suprotno uvriježenom mišljenju, talog od kave ne čisti cijevi. Umjesto toga, nakuplja se i stvara guste, blatne čepove.
  • Ostaci hrane: Komadići tjestenine, riže, povrća ili bilo koje druge hrane mogu se zaglaviti u cijevima i započeti proces stvaranja većeg začepljenja, piše Express.

Riječ stručnjaka: Kako nastaju 'masne naslage'?

Kada je istraživanje prvi put objavljeno, Grant Mitchell, voditelj odjela za začepljenja u Severn Trentu, objasnio je: "Iako često spominjemo masti, ulja i masnoće, postoji mnogo neočekivanih krivaca, poput umaka, juha i ostataka hrane, koji također mogu lako uzrokovati problem."

"Jednom kada otpad od hrane dospije u cijevi, on se stvrdnjava i može se vezati za druge predmete koji se ne smiju bacati, poput vlažnih maramica i higijenskih proizvoda, stvarajući začepljenje ili čak masnu naslagu, što je grozno iskustvo za svakoga'', dodao je Mitchell.

Praktični savjeti za čiste odvode

Kako biste izbjegli skupe popravke i neugodne situacije, Mitchell nudi nekoliko jednostavnih savjeta za pravilno odlaganje kuhinjskog otpada:

  • Ostružite tanjure i posuđe: Prije pranja, lopaticom ili priborom za jelo ostružite sve ostatke hrane i bacite ih u smeće.
  • Obrišite masnoću papirnatim ručnikom: Preostalu masnoću s tava i tanjura obrišite kuhinjskim papirom prije nego što ih stavite u sudoper.
  • Sakupljajte iskorišteno ulje: Iskorišteno ulje za kuhanje ulijte u staru staklenku ili plastičnu bocu. Kada se napuni, čvrsto je zatvorite i bacite u komunalni otpad.
  • Koristite mrežicu za sudoper: Postavite gustu mrežicu ili cjedilo na odvod kako biste spriječili da komadići hrane slučajno završe u cijevima.

Usvajanjem ovih jednostavnih navika ne samo da ćete zaštititi vlastite cijevi, već ćete i pridonijeti zdravlju cjelokupnog kanalizacijskog sustava i očuvanju čistoće vode u vašoj zajednici.


