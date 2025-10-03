Ove stvari nikad ne perite u perilici posuđa: 'Nije sve prikladno za takav način pranja'

Vlasnici perilica posuđa često, u dobroj namjeri, peru gotovo sav kuhinjski pribor u uređaju, no stručnjaci upozoravaju da to može uzrokovati trajna oštećenja i dovesti u pitanje higijenu u kuhinji. Prema savjetima stručnjaka za kućanske aparate, posebno su osjetljivi plastika, drvo i nehrđajući čelik.

Iz tvrtke Hisense ističu kako pribor od ovih materijala tijekom pranja može biti oštećen ili postati leglo bakterija koje se prenose s drugih predmeta u perilici, piše Express.

"Perilice posuđa svakako su vrijedan saveznik u kuhinji jer štede vrijeme i osiguravaju temeljitu higijenu, no nije svaki kuhinjski predmet prikladan za pranje u njima. Plastične posude, drveni pribor i predmeti s metalnim rubovima trebaju se prati ručno kako bi sačuvali svoju funkcionalnost, sigurnost i dugotrajnost", upozorava Chloe Blanchfield, menadžerica marketinga.

Stručnjaci objašnjavaju da ti materijali nisu otporni na visoke temperature, agresivne deterdžente i snažne mlazove vode koji se koriste u perilicama, što može dovesti do oštećenja ili stvaranja bakterija, stoga je ručno pranje za njih sigurnije i učinkovitije rješenje.

Rizik od deformacije i gubitka funkcije

Iako mnogi proizvodi na dnu imaju simbol koji označava da su sigurni za pranje u perilici, to ne znači da su otporni na sve uvjete. Kontinuirano izlaganje visokim temperaturama i pranju može dovesti do toga da se plastika počne deformirati, blijedjeti ili čak pucati.

Pukotine i deformacije na plastičnim posudama mogu narušiti njihovu sposobnost hermetičkog zatvaranja, čime se smanjuje učinkovitost u očuvanju svježine hrane. Takva sitna oštećenja također predstavljaju idealno mjesto za nakupljanje bakterija, što negativno utječe na higijenu. Ako ipak perete plastične posude u perilici, preporučuje se postavljanje na gornju policu, koja je najudaljenija od grijača te odabir programa s nižom temperaturom. Također, korištenje blagih deterdženata može pomoći u očuvanju materijala i spriječiti dodatna oštećenja.

Toplina i vlaga unutar perilice posuđa uzrokuju širenje i pucanje drva. U tim pukotinama lako se zarobe bakterije i ostaci hrane koji cirkuliraju tijekom ciklusa pranja.

"Prije nego što se snađete, vaše omiljene drvene kuhače izgubit će glatku površinu i mogle bi postati opasno leglo bakterija," upozoravaju stručnjaci.

Drvene predmete je najbolje prati ručno, koristeći blagi sapun i toplu vodu. Nakon pranja ih odmah osušite krpom i ostavite da se dodatno osuše na zraku, idealno u uspravnom položaju.

Čak i nehrđajući čelik može biti trajno oštećen u perilici posuđa. Agresivni deterdženti mogu uzrokovati pojavu hrđe i promjenu boje, što znači da ćete takve predmete vjerojatno morati uskoro zamijeniti. Posebno su osjetljivi metalni predmeti s neprianjajućim premazima ili drugim posebnim završnim slojevima. Visoka temperatura i kemikalije iz deterdženta mogu uništiti te premaze. Uvijek je najbolje provjeriti postoji li na predmetu simbol koji izričito dopušta pranje u perilici.

