Recept za sočni složenac od krumpira i mljevenog mesa koji će oduševiti cijelu obitelj

Recepti koji nude jednostavna, brza i vizualno privlačna rješenja za svakodnevne obroke redovito privlače najviše pažnje na društvenim mrežama. Jedan takav primjer je i video objavljen na kanalu cooking_recipescr, koji je ljubiteljima domaće kuhinje ponudio dobru ideju za zasitan i jednostavan ručak. Riječ je o receptu za pripremu sočnog složenca s krumpirom i mljevenim mesom.

Recept za sočni složenac od krumpira i mljevenog mesa

Sastojci:

3 krumpira

Maslinovo ulje

Sol, crni papar, slatka paprika, origano

1 luk, sitno sjeckan

Češnjak, sitno sjeckan

Mljeveno meso

Umak od rajčice

Ribana mozzarella

Priprema korak po korak:

Tri oguljena krumpira narežite na tanke ploške. Na tavi zagrijte maslinovo ulje te pržite krumpire dok ne dobiju lijepu boju. Začinite ih kombinacijom soli, crnog papra, slatke paprike i origana. Pržene krumpire složite kao temeljac jela u prozirnu staklenu posudu za pečenje. Na istoj tavi nastavite pripremu mesnog umaka. Na maslinovom ulju pirjajte sitno sjeckani luk i češnjak, a zatim dodajte mljeveno meso. Kada se meso zapeče, začinite ga istom mješavinom začina kao i krumpir te sve povežite bogatim umakom od rajčice. Pripremljeni mesni umak ravnomjerno rasporedite preko krumpira u posudi za pečenje. Kao krunu jela, sve prekrijte obilnim slojem ribane mozzarelle. Pecite u pećnici dok složenac ne poprimi zlatno-smeđu boju, a sir se potpuno ne otopi.

Neočekivani portugalski dodir i povijest jela

Iako se složenac čini kao bezvremenski klasik, njegova popularnost kao jela iz jedne posude (eng. "casserole") procvjetala je u Sjedinjenim Državama pedesetih godina prošlog stoljeća. Pojava modernog posuđa i dostupnost konzerviranih namirnica olakšali su pripremu, čineći ga idealnim rješenjem za obiteljske obroke.

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