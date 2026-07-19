Recept za sočni složenac od krumpira i mljevenog mesa koji će oduševiti cijelu obitelj
Iako se složenac čini kao bezvremenski klasik, njegova popularnost kao jela iz jedne posude (eng. "casserole") procvjetala je u Sjedinjenim Državama pedesetih godina prošlog stoljeća
Recepti koji nude jednostavna, brza i vizualno privlačna rješenja za svakodnevne obroke redovito privlače najviše pažnje na društvenim mrežama. Jedan takav primjer je i video objavljen na kanalu cooking_recipescr, koji je ljubiteljima domaće kuhinje ponudio dobru ideju za zasitan i jednostavan ručak. Riječ je o receptu za pripremu sočnog složenca s krumpirom i mljevenim mesom.
Recept za sočni složenac od krumpira i mljevenog mesa
Sastojci:
- 3 krumpira
- Maslinovo ulje
- Sol, crni papar, slatka paprika, origano
- 1 luk, sitno sjeckan
- Češnjak, sitno sjeckan
- Mljeveno meso
- Umak od rajčice
- Ribana mozzarella
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Priprema korak po korak:
- Tri oguljena krumpira narežite na tanke ploške.
- Na tavi zagrijte maslinovo ulje te pržite krumpire dok ne dobiju lijepu boju. Začinite ih kombinacijom soli, crnog papra, slatke paprike i origana.
- Pržene krumpire složite kao temeljac jela u prozirnu staklenu posudu za pečenje.
- Na istoj tavi nastavite pripremu mesnog umaka. Na maslinovom ulju pirjajte sitno sjeckani luk i češnjak, a zatim dodajte mljeveno meso.
- Kada se meso zapeče, začinite ga istom mješavinom začina kao i krumpir te sve povežite bogatim umakom od rajčice.
- Pripremljeni mesni umak ravnomjerno rasporedite preko krumpira u posudi za pečenje.
- Kao krunu jela, sve prekrijte obilnim slojem ribane mozzarelle.
- Pecite u pećnici dok složenac ne poprimi zlatno-smeđu boju, a sir se potpuno ne otopi.
Neočekivani portugalski dodir i povijest jela
Iako se složenac čini kao bezvremenski klasik, njegova popularnost kao jela iz jedne posude (eng. "casserole") procvjetala je u Sjedinjenim Državama pedesetih godina prošlog stoljeća. Pojava modernog posuđa i dostupnost konzerviranih namirnica olakšali su pripremu, čineći ga idealnim rješenjem za obiteljske obroke.
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