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JEDNOSTAVAN, A ZASITAN /

Recept za sočni složenac od krumpira i mljevenog mesa koji će oduševiti cijelu obitelj

Recept za sočni složenac od krumpira i mljevenog mesa koji će oduševiti cijelu obitelj
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Foto: Pexels

Iako se složenac čini kao bezvremenski klasik, njegova popularnost kao jela iz jedne posude (eng. "casserole") procvjetala je u Sjedinjenim Državama pedesetih godina prošlog stoljeća

19.7.2026.
8:41
Antonela Ištvan
Pexels
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Recepti koji nude jednostavna, brza i vizualno privlačna rješenja za svakodnevne obroke redovito privlače najviše pažnje na društvenim mrežama. Jedan takav primjer je i video objavljen na kanalu cooking_recipescr, koji je ljubiteljima domaće kuhinje ponudio dobru ideju za zasitan i jednostavan ručak. Riječ je o receptu za pripremu sočnog složenca s krumpirom i mljevenim mesom.

Recept za sočni složenac od krumpira i mljevenog mesa

Sastojci:

  • 3 krumpira
  • Maslinovo ulje
  • Sol, crni papar, slatka paprika, origano
  • 1 luk, sitno sjeckan
  • Češnjak, sitno sjeckan
  • Mljeveno meso
  • Umak od rajčice
  • Ribana mozzarella

 

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Priprema korak po korak:

  1. Tri oguljena krumpira narežite na tanke ploške.
  2. Na tavi zagrijte maslinovo ulje te pržite krumpire dok ne dobiju lijepu boju. Začinite ih kombinacijom soli, crnog papra, slatke paprike i origana.
  3. Pržene krumpire složite kao temeljac jela u prozirnu staklenu posudu za pečenje.
  4. Na istoj tavi nastavite pripremu mesnog umaka. Na maslinovom ulju pirjajte sitno sjeckani luk i češnjak, a zatim dodajte mljeveno meso.
  5. Kada se meso zapeče, začinite ga istom mješavinom začina kao i krumpir te sve povežite bogatim umakom od rajčice.
  6. Pripremljeni mesni umak ravnomjerno rasporedite preko krumpira u posudi za pečenje.
  7. Kao krunu jela, sve prekrijte obilnim slojem ribane mozzarelle.
  8. Pecite u pećnici dok složenac ne poprimi zlatno-smeđu boju, a sir se potpuno ne otopi.

Neočekivani portugalski dodir i povijest jela

Iako se složenac čini kao bezvremenski klasik, njegova popularnost kao jela iz jedne posude (eng. "casserole") procvjetala je u Sjedinjenim Državama pedesetih godina prošlog stoljeća. Pojava modernog posuđa i dostupnost konzerviranih namirnica olakšali su pripremu, čineći ga idealnim rješenjem za obiteljske obroke

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SlozenacReceptKrumpirMeso
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