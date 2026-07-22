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Recept za francusku 'svilenu pitu' osvaja svijet: Baršunastoj čokoladi teško ćete odoljeti

Recept za francusku 'svilenu pitu' osvaja svijet: Baršunastoj čokoladi teško ćete odoljeti
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Foto: Shutterstock

Iako naziv francuska 'svilena pita' priziva slike pariških slastičarnica, istina o njezinu porijeklu potpuno je drugačija. Naime, riječ je o američkoj, a ne francuskoj poslastici

22.7.2026.
6:02
Antonela Ištvan
Shutterstock
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Ovaj recept za 'francusku svilenu pitu' osvojit će vas toliko da ćete ga sigurno poželjeti napraviti i pojesti više puta. Desert neobičnog imena slastica je bogate, baršunaste i neodoljive teksture.

Recept za francusku 'svilenu pitu'

Sastojci:

Za podlogu:

  • 200 g tamnih čokoladnih keksa (npr. Oreo)
  • 100 g otopljenog maslaca

Za kremu:

  • 200 g tamne čokolade (minimalno 60% kakaa)
  • 150 g maslaca, sobne temperature
  • 100 g šećera u prahu
  • 2 velika pasterizirana jaja
  • 1 žličica ekstrakta vanilije
  • 250 ml slatkog vrhnja (za šlag)

Za ukrašavanje:

  • 250 ml slatkog vrhnja (za šlag)
  • Listići ili naribana tamna čokolada

 

@recipes Craving something sweet? 👀 This French silk pie is your answer, rich, velvety, and impossible to resist. 🥧 @Rebecca Hubbell #recipes #dessert #trending ♬ Good Times With Friends (New Mix) - Sam Kearney

 

Priprema korak po korak:

  1. Pripremite podlogu: Sameljite kekse u fini prah. Pomiješajte ih s otopljenim maslacem dok ne dobijete smjesu nalik na mokri pijesak. Smjesu utisnite na dno i uz rubove kalupa za pitu (promjera cca 23 cm). Stavite u hladnjak da se stisne dok pripremate kremu.
  2. Otopite čokoladu: Na pari ili u mikrovalnoj pećnici otopite tamnu čokoladu i ostavite je sa strane da se malo ohladi.
  3. Napravite bazu kreme: U velikoj posudi mikserom pjenasto umutite maslac i šećer u prahu. Miješajte nekoliko minuta dok smjesa ne postane svijetla i prozračna.
  4. Dodajte jaja i čokoladu: Dodajte jedno po jedno jaje, miksajući dobro nakon svakog dodavanja. Umiješajte ekstrakt vanilije, a zatim i prohlađenu otopljenu čokoladu. Miješajte dok se sve ne sjedini u glatku kremu.
  5. Umiješajte vrhnje: U zasebnoj posudi istucite 250 ml slatkog vrhnja u čvrsti šlag. Lagano, špatulom, umiješajte šlag u čokoladnu kremu kako bi zadržala prozračnost.
  6. Složite pitu: Izvadite podlogu iz hladnjaka. Svilenkastu čokoladnu kremu izlijte preko podloge i poravnajte površinu.
  7. Ukrasite i ohladite: Istucite preostalih 250 ml slatkog vrhnja u šlag i premažite ga preko čokoladne kreme. Pospite listićima čokolade. Stavite pitu u hladnjak na najmanje 4-6 sati, a najbolje preko noći, kako bi se krema potpuno stisnula.

Desert s američkim potpisom

Iako naziv "francuska svilena pita" priziva slike pariških slastičarnica, istina o njezinu porijeklu potpuno je drugačija. Naime, riječ je o američkoj, a ne francuskoj poslastici. Ovu je kremastu čokoladnu pitu smislila Betty Cooper iz Kensingtona u Marylandu, koja je s njom pobijedila na trećem godišnjem kulinarskom natjecanju Pillsbury Bake-Off davne 1951. godine.

Pridjev "francuska" u imenu ne odnosi se na geografsko podrijetlo, već na izuzetno glatku i profinjenu teksturu kreme koja podsjeća na svilu, a koja se postiže dugim miješanjem maslaca i šećera. Tradicionalni recepti uključivali su sirova jaja, no moderne verzije često koriste pasterizirana jaja ili ih termički obrađuju kako bi desert bio siguran za konzumaciju. 

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ReceptPitaDesertčokolada
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