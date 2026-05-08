Savršeni proljetni desert bez pečenja: Poznati chef podijelio je recept koji nikad ne razočara

Uljepšajte proljetnu sezonu jednostavnim kolačem od sira za koji vam neće trebati pećnica, a zahtijeva minimalan trud. Irski chef i televizijska zvijezda Donal Skehan podijelio je jedan od svojih najpopularnijih recepata za cheesecake, koji opisuje kao "pouzdanog starog prijatelja" kojem se uvijek vraća. Najbolje od svega je što ne zahtijeva pečenje, što ga čini idealnim izborom za nadolazeće toplije dane.

Recept koji se postavi i zaboravi

Prema Skehanu, ovaj cheesecake s borovnicama i bijelom čokoladom jedan je od onih recepata "koji vas nikada neće iznevjeriti". Budući da se ne peče, desert se jednostavno stvrdnjava u hladnjaku dok vi radite bilo što drugo. "Možete ga 'postaviti i zaboraviti', a to je upravo ono što ovaj cheesecake omogućuje", objašnjava chef.

Iako se Skehan odlučio za borovnice koje su upravo ušle u sezonu, ističe kako je recept vrlo prilagodljiv. "Ljepota ovog recepta je u tome što se može transformirati s malinama ili bilo kojim ljetnim voćem koje volite", dodaje, no za njega je "kombinacija bijele čokolade i borovnica, a zatim i mascarpone sira, ono što ovaj desert čini doista spektakularnim".

Kako pripremiti cheesecake Donala Skehana

Ako tražite jednostavan, a impresivan desert, evo kako možete kod kuće pripremiti recept za popularni cheesecake irskog chefa. Tajna savršene kreme, kako ističu stručnjaci, leži u korištenju krem sira sobne temperature i dobro ohlađenog vrhnja za šlag, što osigurava glatku i prozračnu teksturu bez grudica.

Sastojci

Za podlogu:

Keksi po izboru (npr. digestive)

Maslac

Za kremasti nadjev:

Bijela čokolada

Krem sir (sobne temperature)

Slatko vrhnje za šlag (dobro ohlađeno)

Mascarpone sir

Svježe borovnice

Za voćni preljev (coulis):

Svježe borovnice

Šećer u prahu

Limunov sok

Priprema

Priprema podloge

Namastite i obložite papirom za pečenje okrugli kalup za torte promjera 20 centimetara s odvojivim dnom. Kekse stavite u vrećicu sa zatvaračem i usitnite ih valjkom za tijesto ili nekim drugim čvrstim predmetom dok ne dobijete fine mrvice. Otopite maslac u velikoj posudi na srednje jakoj vatri, zatim dodajte mrvice keksa i dobro promiješajte. Smjesu maslaca i keksa utisnite na dno kalupa, poravnavajući je stražnjom stranom žlice. Pokrijte i stavite u hladnjak dok pripremate ostatak sastojaka.

Kremasti nadjev

Bijelu čokoladu stavite u zdjelu otpornu na toplinu i postavite je iznad posude s lagano kipućom vodom, pazeći da dno zdjele ne dodiruje vodu. Nježno je otopite uz povremeno miješanje. U velikoj zdjeli drvenom žlicom pomiješajte krem sir, vrhnje za šlag i mascarpone dok se sastojci dobro ne sjedine. Umiješajte otopljenu bijelu čokoladu i na kraju lagano dodajte veći dio borovnica, ostavljajući nekoliko sa strane za ukrašavanje. Smjesu ravnomjerno rasporedite preko podloge od keksa, pokrijte i stavite u hladnjak na hlađenje najmanje dva do tri sata

Voćni preljev za kraj

Netom prije posluživanja pripremite voćni preljev, poznat kao coulis. U manju posudu na jakoj vatri stavite borovnice, šećer u prahu i limunov sok. Pustite da zavrije, zatim smanjite temperaturu i kuhajte pet minuta dok borovnice ne omekšaju. Izvadite cheesecake iz kalupa i poslužite ga narezanog na izdašne kriške, prelivene toplim coulisom i ukrašene s nekoliko svježih borovnica.

