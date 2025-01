Smanjite kalorije i masnoću: Ovo je šest najboljih zamjena za maslac u kuhinji

Maslac je nedvojbeno ukusan sastojak i glavna namirnica u mnogim kućanstvima. Međutim, to nije najbolji izbor za svakoga. Trebaju ga izbjegavati osobe s intolerancijom na laktozu, osjetljive na mlijeko ili one koje slijede biljnu prehranu.

Također, budući da maslac sadrži kolesterol i zasićene masti, on se ne preporučuje osobama koje imaju problema sa srcem. Jedna jušna žlica ovog namaza sadrži 30 miligrama kolesterola (otprilike deset posto dnevne vrijednosti) i sedam grama zasićenih masti (35 posto dnevne vrijednosti za nekoga tko jede 2000 kalorija dnevno).

Dugo se smatralo da kolesterol iz hrane negativno utječe na razinu kolesterola u krvi, da povećava rizik od ateroskleroze (nakupljanja plaka na venama i arterijama), a time i rizik od bolesti srca. Međutim, novija istraživanja nisu pronašla tako izravnu korelaciju između kolesterola iz hrane i bolesti srca.

"Konsenzus je već neko vrijeme da prekomjerna konzumacija zasićenih masti povećava rizik od srčanih bolesti zbog njihovog učinka na povećanje lošeg kolesterola", otkrila je za Real Simple registrirana dijetetičarka i stručnjakinja za sportsku prehranu Destini Moody.

Unatoč ovim proturječjima, s obzirom na to da je utvrđeno da i kolesterol i zasićene masti u prehrani potencijalno doprinose pogoršanju rizika od srčanih bolesti, najbolje ih je konzumirati umjereno. To osobito vrijedi za one s već postojećim bolestima. "Ako već patite od bolesti srca, onda ćete svakako htjeti razmotriti alternativne oblike masti", istaknula je Moody.

Najzdravije zamjene za maslac

Postoji mnogo ukusnih i hranjivijih alternativa za maslac, a mnoge se od njih možda već nalaze u vašoj smočnici. Evo šest najboljih!

1. Pire od jabuka

Ovaj voćni proizvod nije samo za djecu, jer mnogi odrasli, također, vole okus i konzistenciju pirea od jabuka. I što je zanimljivo, tekstura i sadržaj pektina u umaku od jabuka čine ga savršenom zamjenom za maslac kad nešto pečete.

"Znam da zvuči ludo, ali volim zamijeniti maslac umakom od jabuka u svom receptu za kolače. Uopće nema okus jabuke, to je sjajan način da smanjite broj kalorija i udio masnoće, a iz voća ćete dobiti neke antioksidanse koje nećete pronaći u drugim masnoćama", objasnila je Moody.

Ona koristi ovu zamjenu za maslac u količini jedan naprama jedan u receptima za kolače, kekse, peciva i muffine.

2. Maslinovo ulje

Ono ima mnoštvo zdravstvenih dobrobiti, osobito kada je u pitanju zdravlje srca, jer sadrži visoki udjel nezasićenih masnoća koje pomažu u snižavanju razine kolesterola u krvi i upale u tijelu.

Maslinovo ulje, također, je bogato vitaminom E, koji dodatno djeluje na upale u tijelu i podržava zdravlje kardiovaskularnog sustava kao antioksidans. Ono se može koristiti i za kuhanje i za pečenje.

U kuhanju ga koristite u količinama jedan prema jedan kao maslac, a posegnite za ekstra djevičanskim varijantama jer su manje obrađene i bogatijeg su okusa. Također, možete koristiti maslinovo ulje u količini jedan prema jedan u pečenju kada recept zahtijeva rastopljeni maslac.

Međutim, ako je potreban omekšali maslac, upotrijebite tri četvrtine količine maslinovog ulja kao zamjenu za maslac. Dakle, ako recept zahtijeva četiri žlice maslaca, upotrijebite tri žlice maslinovog ulja. Dok je bogati okus ekstra djevičanskog maslinovog ulja tražen u slatkim receptima poput kolača s maslinovim uljem, posegnite za djevičanskim sortama za blaži okus u kolačićima, muffinima, pecivima, keksima i kruhu.

3. Maslac od oraha

Maslac od orašastih plodova ima mnogo toga za ponuditi u pogledu zdravstvenih prednosti zahvaljujući sadržaju masti, proteina, vlakana i mikronutrijenata korisnih za srce. Dodatni je bonus što je konzistencija maslaca od orašastih plodova vrlo slična konzistenciji omekšalog maslaca, što je savršeno za zdravo pečenje.

Ovu zamjenu možete koristiti u količini jedan prema jedan ne samo u kolačima, već i u pecivu i slatkom kruhu.

4. Maslac na biljnoj bazi

Na povećanu popularnost prehrane bez mliječnih proizvoda i prehrane biljnog podrijetla, prehrambena industrija odgovorila je širokim rasponom alternativa maslacu biljnog podrijetla, od kojih su mnoge jednostavno fantastične.

"Izvrstan je za one koji žele isti puterasti okus bez svih zasićenih masnoća. Osim toga, neke su sorte čak i bolje za mazanje na kruh i peciva, jer svi znamo kako je teško razmazati hladan maslac", rekla je Moody.

Te su alternative često na bazi orašastih plodova ili ulja, a neke opcije čak daju probiotike kroz dodatak živih aktivnih kultura. Dodatni je bonus što se mogu koristiti u količinama jedan naprama jedan u slanim i slatkim receptima umjesto maslaca. Svaki recept koji zahtijeva obični maslac ispasti će gotovo potpuno isti u konzistenciji i okusu sa zamjenom maslaca na biljnoj bazi.

5. Pire od bundeve

Ako tražite zamjenu za maslac bez masnoće, bogatu vlaknima i bogatu vitaminom A, pirea od bundeve je idealan. "Samo pola šalice pirea od bundeve sadrži 500 posto dnevne vrijednosti vitamina A", otkrila je Moody.

Iako bundevu nećete moći koristiti kao zamjenu za maslac u slanim receptima, ona je odlična kod pečenja, jer daje suptilan okus i teksturu sličnu maslacu.

"Pire od bundeve djeluje na sličan način kao pire od jabuke, ali je omjer drugačiji. Ako se u receptu traži jedna šalica maslaca, upotrijebite tri četvrtine pirea od bundeve. Izvrstan je za pripremu kolača, slastica i peciva, jer će poprimiti blago narančastu boju", objasnila je Moody.

6. Grčki jogurt

Ova vrsta jogurta sadrži visoki udio proteina i kalcija. Osim toga, kada se mliječni proizvodi fermentiraju, kao što je slučaj s jogurtom, dio sadržaja zasićenih masti pretvara se u nezasićene masti koje su zdrave za srce, što ih čini zdravijim izborom mliječnih proizvoda u usporedbi s maslacem.

I dok se možete odlučiti za grčki jogurt s niskim udjelom masnoće kako biste dodatno smanjili zasićeni sadržaj, konzistencija vaših peciva neće biti toliko slična njihovim izvornicima na bazi maslaca u usporedbi s korištenjem punomasnog jogurta.

Iako nije prikladna zamjena za slana jela, grčki jogurt može se koristiti u količinama jedan naprama jedan kao maslac u pečenju. Možete posegnuti i za jogurtima biljnog podrijetla, ali smanjite količinu za četvrtinu šalice kako biste dobili dodatnu vlažnost. Jogurt dobro funkcionira u većini pekarskih proizvoda kao zamjena za maslac, uključujući recepte za kekse, kolače, slatki kruh i muffine.

