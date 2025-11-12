Idealan recept za večeru bogatu proteinima: Ovo je gastronomsko čudo iz jedne posude

Nakon napornog radnog dana, nema ničeg boljeg od ukusne i hranjive večere. Ako ste u stisci s vremenom, a ipak se želite počastiti nečim zdravim i finim, jela iz jedne tepsije idealno su rješenje. Ovo čudo iz jedne posude, prepuno proteina i povrća, priprema se nevjerojatno brzo, a poštedjet će vas i gomile suđa za pranje, što je uvijek dodatan plus.

Ako volite losos, onda je ovaj recept s brokulom nešto što jednostavno morate isprobati. Jelo je toliko ukusno da osvaja na prvi zalogaj, a predstavlja i brzinski obrok za svaki dan u tjednu.

Nutritivna bomba puna okusa

Ovaj recept ističe se svojim nutritivnim bogatstvom. Svaka porcija sadrži impresivnih 45 grama proteina, što će vas zasigurno držati sitima do kraja večeri. Jelo se sastoji od sočnih fileta lososa, mekanog povrća i primamljive glazure od limete i čilija koja prožima sve sastojke.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ljepota jela iz tepsije leži u njihovoj svestranosti; možete iskoristiti bilo koje povrće koje imate pri ruci, što je odličan način za smanjenje bacanja hrane. U ovom receptu koriste se mlada brokula, mahune i paprika, no slobodno ih zamijenite svojim omiljenim povrćem.

Recept za sočne filete lososa

Evo kako možete pripremiti ovo zdravo i ukusno jelo kod kuće.

Sastojci:

Fileti lososa

Mlada brokula (tenderstem)

Zelene mahune

Crvena paprika, narezana na trakice

Mladi luk

Sastojci za marinadu:

Sok limete

Soja umak

Šećer

Sastojci za preljev (dressing):

Češnjak, sitno sjeckan

Svježi đumbir, sitno nariban

Bijeli dio mladog luka, sitno sjeckan

Čili papričica, sitno sjeckana

Sok limete

Soja umak

Maslinovo ulje

Sezamovo ulje

Šećer

Foto:

Postupak:

Zagrijte pećnicu na 230 °C. U zdjeli pomiješajte sok limete, soja umak i šećer te miješajte dok se šećer ne otopi. Stavite filete lososa u zdjelu s marinadom, pazeći da budu dobro obloženi. Ostavite ih da se mariniraju deset minuta, s kožom okrenutom prema gore. U međuvremenu, lagano nauljite tepsiju za pečenje. U posebnu zdjelu stavite brokulu i mahune te ih prelijte kipućom vodom. Ostavite da odstoje pet minuta, a zatim ih dobro ocijedite. Položite filete lososa, s kožom prema dolje, na jednu stranu tepsije. Na drugu stranu rasporedite ocijeđenu brokulu, mahune i narezanu papriku. Prelijte preostalu marinadu preko lososa i povrća. Lagano promiješajte povrće kako bi se obložilo umakom. Prekrijte povrće aluminijskom folijom, ostavljajući losos otkrivenim. Pecite u zagrijanoj pećnici 12 minuta. Dok se jelo peče, pripremite preljev. Pomiješajte sve sastojke za preljev: češnjak, đumbir, bijeli dio mladog luka, čili, sok limete, soja umak, maslinovo i sezamovo ulje te šećer. Nakon pečenja, prelijte pripremljeni preljev preko povrća, pospite sve nasjeckanim zelenim dijelom mladog luka i odmah poslužite.

Prema pisanju portala Mirror, ovaj jednostavan recept dokaz je da zdrav i ukusan obrok ne mora biti kompliciran niti zahtijevati puno vremena. Uživajte u bogatstvu okusa i minimalnom neredu u kuhinji. Dobar tek!

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za hladne dane: Krem juha od cvjetače s hrskavim iznenađenjima