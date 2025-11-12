Idealan recept za večeru bogatu proteinima: Ovo je gastronomsko čudo iz jedne posude
Otkrijte kako pripremiti sočne filete lososa s hrskavim povrćem i pikantnom glazurom od limete i čilija
Nakon napornog radnog dana, nema ničeg boljeg od ukusne i hranjive večere. Ako ste u stisci s vremenom, a ipak se želite počastiti nečim zdravim i finim, jela iz jedne tepsije idealno su rješenje. Ovo čudo iz jedne posude, prepuno proteina i povrća, priprema se nevjerojatno brzo, a poštedjet će vas i gomile suđa za pranje, što je uvijek dodatan plus.
Ako volite losos, onda je ovaj recept s brokulom nešto što jednostavno morate isprobati. Jelo je toliko ukusno da osvaja na prvi zalogaj, a predstavlja i brzinski obrok za svaki dan u tjednu.
Nutritivna bomba puna okusa
Ovaj recept ističe se svojim nutritivnim bogatstvom. Svaka porcija sadrži impresivnih 45 grama proteina, što će vas zasigurno držati sitima do kraja večeri. Jelo se sastoji od sočnih fileta lososa, mekanog povrća i primamljive glazure od limete i čilija koja prožima sve sastojke.
Ljepota jela iz tepsije leži u njihovoj svestranosti; možete iskoristiti bilo koje povrće koje imate pri ruci, što je odličan način za smanjenje bacanja hrane. U ovom receptu koriste se mlada brokula, mahune i paprika, no slobodno ih zamijenite svojim omiljenim povrćem.
Recept za sočne filete lososa
Evo kako možete pripremiti ovo zdravo i ukusno jelo kod kuće.
Sastojci:
- Fileti lososa
- Mlada brokula (tenderstem)
- Zelene mahune
- Crvena paprika, narezana na trakice
- Mladi luk
Sastojci za marinadu:
- Sok limete
- Soja umak
- Šećer
Sastojci za preljev (dressing):
- Češnjak, sitno sjeckan
- Svježi đumbir, sitno nariban
- Bijeli dio mladog luka, sitno sjeckan
- Čili papričica, sitno sjeckana
- Sok limete
- Soja umak
- Maslinovo ulje
- Sezamovo ulje
- Šećer
Postupak:
- Zagrijte pećnicu na 230 °C. U zdjeli pomiješajte sok limete, soja umak i šećer te miješajte dok se šećer ne otopi.
- Stavite filete lososa u zdjelu s marinadom, pazeći da budu dobro obloženi. Ostavite ih da se mariniraju deset minuta, s kožom okrenutom prema gore.
- U međuvremenu, lagano nauljite tepsiju za pečenje. U posebnu zdjelu stavite brokulu i mahune te ih prelijte kipućom vodom. Ostavite da odstoje pet minuta, a zatim ih dobro ocijedite.
- Položite filete lososa, s kožom prema dolje, na jednu stranu tepsije. Na drugu stranu rasporedite ocijeđenu brokulu, mahune i narezanu papriku.
- Prelijte preostalu marinadu preko lososa i povrća. Lagano promiješajte povrće kako bi se obložilo umakom.
- Prekrijte povrće aluminijskom folijom, ostavljajući losos otkrivenim. Pecite u zagrijanoj pećnici 12 minuta.
- Dok se jelo peče, pripremite preljev. Pomiješajte sve sastojke za preljev: češnjak, đumbir, bijeli dio mladog luka, čili, sok limete, soja umak, maslinovo i sezamovo ulje te šećer.
- Nakon pečenja, prelijte pripremljeni preljev preko povrća, pospite sve nasjeckanim zelenim dijelom mladog luka i odmah poslužite.
Prema pisanju portala Mirror, ovaj jednostavan recept dokaz je da zdrav i ukusan obrok ne mora biti kompliciran niti zahtijevati puno vremena. Uživajte u bogatstvu okusa i minimalnom neredu u kuhinji. Dobar tek!
