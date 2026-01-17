Pripremite ih brzo i lako: Opustite se i uživajte u rukometu uz domaće grickalice

Praćenje sportskih utakmica, poput rukometnih, predstavlja jedinstven doživljaj. Kako bi atmosfera bila potpuna, neizostavan dio druženja je i prigodna zakuska.

Iako je kupovina gotovih proizvoda najjednostavnije rješenje, priprema domaćih zalogaja svako okupljanje podiže na višu razinu, nudeći pritom bolji okus, kvalitetnije sastojke i povoljniju opciju, piše Simply Recipes.

Foto: Shutterstock

Ukusne domaće grickalice

Vlastita priprema grickalica omogućuje potpunu kontrolu nad korištenim sastojcima. Na taj se način izbjegavaju neželjeni konzervansi, umjetni pojačivači okusa i prekomjerna količina soli. Okusi se mogu u potpunosti prilagoditi osobnim preferencijama, neovisno o tome radi li se o pikantnijoj varijanti umaka ili upotrebi svježeg začinskog bilja. Osim toga, zajednička priprema hrane može poslužiti kao ugodan uvod u praćenje utakmice.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prilikom okupljanja većeg broja ljudi, ključno je ponuditi raznolikost. Preporučljivo je osigurati izbor koji će zadovoljiti različite ukuse: nešto kremasto, hrskavo, svježe i konkretnije. Raznovrsni namazi i umaci uvijek su odličan odabir, od klasičnog humusa do kremastih verzija na bazi sira. Posluženi uz svježe povrće ili domaće pogačice, predstavljaju popularno jelo.

Za ljubitelje konkretnijih zalogaja, odličan su izbor pečena pileća krilca marinirana u pikantnom ili slatko-kiselom umaku. Čest su odabir i vizualno privlačne rolice od tortilja, punjene sirom, špinatom i sušenim rajčicama, koje se odlikuju jednostavnošću pripreme.

Ne treba zaboraviti ni mini pizze ili bruskete koje svatko može prilagoditi svom ukusu, kao ni hrskave štapiće od lisnatog tijesta sa sirom i sezamom koji su gotovi u trenu.

Foto: Shutterstock

Recept za savršeno hrskavi domaći čips

Jedna od najpopularnijih grickalica svakako je čips, a njegova domaća, pečena verzija zdravija je i ukusnija alternativa.

Sastojci:

4 veća krumpira

2-3 žlice maslinovog ulja

sol

začini po želji (crvena paprika, ružmarin, češnjak u prahu)

Postupak:

Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva Celzija. Krumpire ogulite i narežite na vrlo tanke ploške, po mogućnosti pomoću mandoline radi postizanja ujednačenosti. Ključan korak za postizanje hrskavosti je ispiranje narezanih ploški u hladnoj vodi kako bi se uklonio višak škroba. Nakon ispiranja, temeljito osušite ploške krumpira. U zdjeli pomiješajte ploške krumpira s uljem i začinima. Rasporedite ih u jednom sloju na lim za pečenje obložen papirom za pečenje. Pecite 15 do 20 minuta, uz povremeno okretanje, dok ne poprime zlatnožutu boju i postanu hrskavi.

Važnost dobre organizacije

Kako bi domaćin mogao neometano uživati u utakmici, preporučljivo je unaprijed isplanirati jelovnik. Većina umaka i namaza može se pripremiti dan ranije, čime će se okusi dodatno prožeti i postati intenzivniji.

Zalogaje poput rolada ili ražnjića najbolje je finalizirati na dan posluživanja, no sve se komponente mogu pripremiti unaprijed. Također, preporučuje se ne iznositi svu hranu odjednom.

Posluživanje u nekoliko etapa, primjerice na početku utakmice i tijekom poluvremena, osigurat će svježinu jela tijekom cijelog druženja.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: