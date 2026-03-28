Objavom razbjesnio pratitelje: 'To je hrana za peteročlanu obitelj za mjesec dana'

U vrijeme kada se mnogi potrošači suočavaju s rastućim cijenama osnovnih namirnica, objava jednog influencera o uskrsnom jajetu čija cijena premašuje prosječne mjesečne troškove kućanstva izazvala je snažne reakcije u javnosti.

Britanski gastronomski influencer Carmie Sellitto, s više od 1,3 milijuna pratitelja na platformi TikTok, predstavio je najskuplju čokoladnu poslasticu koju je pronašao: jaje teško jedan kilogram iz luksuzne robne kuće Harrods, po cijeni od 750 funti (približno 880 eura). Njegova objava brzo se proširila društvenim mrežama, no ne zbog ocjene okusa čokolade, već zbog općeg negodovanja koje je izazvala cijena, piše What's The Jam.

Carmie Sellitto, poznat po recenziranju luksuznih proizvoda, posjetio je londonski Harrods kako bi kupio posljednji dostupni primjerak ekskluzivnog uskrsnog jaja. Riječ je o ručno izrađenom proizvodu od tamne čokolade, ukrašenom glazurom i zlatnim detaljima, koji potječe iz slastičarnice Marchesi 1824, u vlasništvu modne kuće Prada.

"Ne mogu vjerovati da sam na ovo potrošio 880 eura. Ovo je zvijer, moram biti jako oprezan jer je pravo remek-djelo", izjavio je 26-godišnji influencer u videu koji je zabilježio gotovo 300 tisuća pregleda. Nakon degustacije, podijelio je svoje dojmove: "Ovo je okus najskuplje čokolade koju sam ikad probao – vjerojatno zato što i jest. Definitivno najbolje uskrsno jaje u mom životu", zaključio je, dodijelivši proizvodu najvišu ocjenu.

Iako je Sellitto bio oduševljen, njegovi pratitelji nisu dijelili taj entuzijazam. Odjeljak za komentare ispod objave ubrzo je postao mjesto izražavanja nezadovoljstva i kritike.

"To je nečija stanarina. To je hrana za peteročlanu obitelj za mjesec dana", istaknuo je jedan korisnik. Drugi su bili izravniji, dovodeći u pitanje iskrenost recenzije: "Laže samog sebe, znam da je jaje bilo osrednje", dok su treći naglasili apsurd prazne unutrašnjosti jajeta. "Činjenica da za 880 eura unutra nema ničega je nečuvena", glasio je jedan od komentara. Mnogi su se složili da vanjski dizajn, unatoč visokoj cijeni, ne izgleda impresivno.

Ovaj slučaj događa se u kontekstu globalnog rasta cijena čokolade. Zbog klimatskih promjena i ekstremnih vremenskih uvjeta koji su uništili usjeve kakaovca u zapadnoj Africi, cijena te ključne sirovine dosegnula je povijesno visoke razine. Fenomen nazvan "Easter eggflation" (uskrsna inflacija jaja) pridonio je tome da su cijene komercijalnih uskrsnih jaja u nekim slučajevima porasle za više od sto posto u usporedbi s prethodnim godinama.

