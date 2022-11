Istraživanje portala Moj Posao je pokazalo da većina ispitanika (njih 78 posto) na poslu obrok plaćaju sami, a samo 13 posto kaže da u tome djelomično sudjeluje poslodavac. U potpunosti plaćen obrok ima samo devet posto zaposlenika. S obzirom da se za prehranu moraju sami pobrinuti, više od polovice ispitanika na nju dnevno troši 15 kuna. Prosječno 30 kuna dnevno troši oko trećina zaposlenika, a više od 30 kuna dnevno na obrok za vrijeme radnog vremena troši svega pet posto ispitanika.

No, sve ovisi o preferencijama zaposlenika (što im se taj dan jede) pa nekad za obrok potroše 15 kuna, a nekad i do 100 kuna. Barem su takve odgovore dali korisnici Reddita na pitanje: "Koliko trošite dnevno na gablec na poslu?".

Neki su sreće što ne moraju ništa trošiti jer imaju kuhara u firmi, a većina je rekla da za obrok izdvajaju od 20 do 60 kuna.

'Najedem se prije posla'

"Nosim sa sobom od kuće", komentirao je jedan korisnik. "Ne jedem na poslu. Pojedem pošteni doručak prije posla i jedem čim se vratim sa posla", napisao je drugi.

"Ne trošim dnevno, ali od 60 do 100 kuna s dostavom. 60 kuna za neki KFC ili McDonalds ili ćevape, 100 kuna neki bolji restoran", odgovorio je treći.

Neki zaposlenici su blagoslovljeni kuhinjom u svojoj firmi pa se časte voćem, bananama ili jabukama koje plaća firma. Jedan Redditor ima svoju taktiku kako se dobro najesti.

'Jedem na domjencima'

"Biram terene sa domjencima i onda se lijepo najedem", napisao je.

"20-35 kuna kada unutar firme jedem. 50-100 kuna kada naručujem", napisao je korisnik Reddita.

"Plaćena mi je marenda 21 kunu na dan, ali si uzmem od doma. Kada kuham doma, uvijek stavim malo više da imam za marendu - neke pašte, meso, riža . Recimo kada krumpir sa martinčicama i srnećim kotletima (lovac sam) stavimo u "dutch oven" pa da se lagano peče 3 sata, šta god ostane ja poberem za sljedeći dan dok žena neće to jesti drugi dan jer joj ne paše. Meni je top. Ili jučer smo radili burgere sa viskijem i tartufima. 6 komada sam napravio, 2 su ostala i uzeo sam ih danas pa će biti dobra marenda. Vjerojatno ću danas popodne raditi paštu sa tunom pa ću si također to uzeti sutra. To mi je isto top jer mi paše onako hladno. Kolega plaća svaki dan marendu 35kn. Znači to je cca 100€ mjesečno. Mislim da je to malo puno...", odgovorio je drugi.