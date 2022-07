TasteAtlas, turistički vodič kroz tradicionalnu hranu koji objedinjuje autentične recepte i recenzije kritičara hrane objavio je popis 50 najboljih kuhinja u svijetu. Hrvatska je u top 10, Bosna i Hercegovina se nije niti našla na listi, a Slovenija je na samom dnu.

Najbolje kuhinje u svijetu

Prvo mjesto je zauzela talijanska kuhinja, grčka kuhinja je na drugom mjestu, španjolska na trećem, hrvatska na 8., srpska na 29. mjestu, a slovenska na zadnjem, 50. mjestu.

Bosanska kuhinja se nije niti našla na listi, dok su američka koju Hrvati jako vole na 13. mjestu, francuska na 5., meksička koju također volimo na 7. mjestu.

Talijanska kuhinja je najbolja

Lista najboljih kuhinja je potaknula brojne Hrvate na raspravu pa su napisali: "Talijanska kuhinja je beskrajna, ono što ljudi većinom misle su samo pasta i pizza, a to nema veze s vezom. Svaki dio Italije ima svoj vrh proizvod i puno se razlikuje od mjesta do mjesta. Živim u Italiji već 30 godina i iskreno ne mogu se zasititi svakakvih specijaliteta iz svake regije jer uvijek nešto novo, ali tradicionalno otkrijem, jednostavno beskrajno."

"Talijanska kuhinja je ništa drugo nego samo dobar marketing", dodao je drugi muškarac.

Hrvatska kuhinja u top 10

"Hrvatska hrana iznad indijske, kineske, američke, turske, thai? I dijeli isti broj bodova s meksičkom i japanskom kuhinjom? Smiješno", pomislio je jedan muškarac, na što mu je drugi odgovorio: "To što ti nikad nisi jeo našu hranu nego trpaš kobasice i paštetu ne znači da mi nemamo iznimno bogatu kulinarsku tradiciju. Masu toga je zaboravljeno doduše."

Treći se nadovezao: "Meni je ova lista skroz dobra, talijanska mi je i dalje vrh. Smatram da je naša kuhinja svakako u top 10, ali ne računam u to prosječnog Jozu bauštelca koji drmne kebab navečer i parizer ujutro. Mediteranski utjecaj (po meni najbolji dio naše kuhinje - lagano i zdravo) nam svakako diže prosjek, no ima i ovih utjecaja sa sjevera i istoka od kojih smo pokupili skroz dobre stvari. E sad, to je u teoriji, danas je nažalost vrlo teško naći i priuštiti svježe namirnice pa ne iskorištavamo taj potencijal."

Loša slovenska hrana

Muškarac iz Metkovića je upitao ostale: "Pa dobro kakvu to kuhinju imaju Slovenci?"

"Imaju pristojnu kuhinju, dosta sličnu austrijskoj i mađarskoj. Baš me zanima koliko je ljudi isprobavalo baš redom njihove specijalitete. Meni je npr. prekmurski bograč vrhunsko otkriće. Devedesetih i ranih 2000-ih sam često bila u Sloveniji, što na školskim izletima, što na skijanju. Ono što mi je ostalo u sjećanju da je hrana redovno bila dobra. Iako smo bili djeca, uvijek smo tamo dobivali vrlo pristojne obroke i nitko se nikad nije bunio za razliku od izleta po Austriji, Mađarskoj, Italiji ili Hrvatskoj", dodala je jedna žena.

A jedan muškarac je zaključio: "Volim vidjeti susjede na aparatima, iako dijelimo 80% kulinarstva."

Hrvati vole američku hranu

Mnogi vole američku hranu: "Nema šanse da ovo može biti točno kad je Amerika 13."

"Prigovarajmo po američkoj kuhinji, a svako malo drmnemo hambić, hot dog ili nešto što je prženo u ogromnim količinama ulja, a da ne pričam koliko imaju genijalnih jela inspiriranih meksičkom, indijskom i kineskom kuhinjom", dodao je jedan muškarac, a s time se složio i drugi: "Istina. Amerika je jedno od najboljih mjesta na svijetu kaj se hrane tiče."

Da nije sve brza hrana misli treći: "Ne znam je li misliš da je to visoko ili nisko rangirano jer Amerika ima je... vrhunsku klopu, druga stvar je što pola ljudi nikad nije čulo za išta više od McDonaldsa.

Bosanske nema na listi, a srpska loše rangira

Jedan Zagrepčanin je napisao: "Makedonija isto s takvim ajvarima, a Bosne ni nema. Bosna je po meni ispred Hrvatske, ali nisam probao doslovno ništa mediteransko pa ne mogu biti skroz objektivan."

"Bome prošao sam puno, ali Srbija je prenisko na ovoj listi, ako tamo nešto valja, to je hrana", zaključio je drugi.