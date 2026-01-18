Liječnica savjetuje što učiniti s kruhom odmah nakon kupnje: Očuvat ćete nutritivna svojstva

Kruh je osnovna namirnica u mnogim kućanstvima diljem svijeta. Iako su određene vrste, posebice one bogate cjelovitim žitaricama i vlaknima, nutritivno korisne, velik dio kruha koji se konzumira je ultraprerađen i siromašan hranjivim tvarima.

Ipak, jedna endokrinologinja predstavila je metodu čuvanja kruha koja, prema njezinim tvrdnjama, može doprinijeti smanjenju upalnih procesa i povoljnije djelovati na organizam, piše Mirror.

Zašto je prerađeni kruh problematičan?

Kruh je i dalje neizostavan dio prehrane, a podaci iz Ujedinjenog Kraljevstva pokazuju kako ga čak 99.8 posto kućanstava redovito kupuje. To znači da se dnevno proda oko jedanaest milijuna štruca, što je više od 60 štruca po osobi godišnje. Većina te potrošnje odnosi se na ultraprerađeni, rezani bijeli kruh.

Takvi proizvodi obično imaju vrlo nizak udio vlakana, visok udio ugljikohidrata i tendenciju naglog podizanja razine šećera u krvi. Međutim, endokrinologinja dr. Alessia Roehnelt predlaže metodu čuvanja koja može poboljšati nutritivna svojstva kruha.

"Uvijek zamrzavajte kruh", savjetovala je. "Hlađenje škrobnih namirnica poput kruha, krumpira i riže zapravo mijenja strukturu škroba, stvarajući takozvani otporni škrob."

Otporni škrob je specifična vrsta prehrambenih vlakana koju organizam sporije probavlja. Liječnica objašnjava da to dovodi do blažeg porasta glukoze u krvi i stabilnije razine energije tijekom dana.

I britanski Nacionalni zdravstveni sustav (NHS) potvrđuje da, iako se većina škroba probavlja i apsorbira u organizmu, jedan dio nije. "To se naziva otporni škrob jer je otporan na probavu. On se prirodno pojavljuje u nekim namirnicama poput cjelovitih žitarica, sjemenki i mahunarki, ali može nastati i kada se hrana obrađuje, kuha, hladi ili podgrijava", navode iz NHS-a.

Dobrobiti za probavu i crijevni mikrobiom

Sve je veća zabrinutost oko toga kako ultraprerađeni bijeli kruh utječe na crijevni mikrobiom, odnosno na bilijune bakterija i mikroorganizama koji nastanjuju naš probavni sustav. Ovi mikroorganizmi ključni su za probavu, potporu imunosnom sustavu i cjelokupno zdravlje. Rezani bijeli kruh ne samo da sadrži zanemarivu količinu vlakana, kojima se hrane crijevne bakterije, već se smatra da ne pruža potporu korisnim mikroorganizmima ključnima za zdravlje.

Međutim, metoda koju predlaže dr. Roehnelt mogla bi povoljno utjecati na zdravlje crijeva. "Otporni škrob je također prebiotik, što znači da hrani dobre bakterije u crijevima. To pomaže u podržavanju crijevnog mikrobioma i smanjenju upala", ističe ona.

Ovaj se princip može primijeniti i na brojne druge škrobne namirnice: krumpir, rižu, tjesteninu, zob, grah, leću ili zelene banane. Postupak uključuje kuhanje namirnica, njihovo hlađenje te konzumaciju u hladnom stanju ili nakon podgrijavanja.

