Kremasta čokoladna fantazija od samo tri sastojka: Recept za najlakšu tortu na svijetu

Jesen je idealno vrijeme za uživanje u toplim i utješnim desertima poput pite od jabuka ili domaćih kolačića. Ipak, rijetki su recepti koji zahtijevaju samo tri sastojka i manje od 15 minuta aktivne pripreme. Upravo takav je ovaj recept za čokoladnu tortu koji je zbog svoje jednostavnosti postao viralni hit.

Kako navode u receptu, prenosi Express, teško je povjerovati da se ovako bogata i dekadentna čokoladna torta sastoji od samo tri namirnice. "Jaja, maslac i čokolada spajaju se u raskošan desert koji izgleda impresivno, a priprema se bez imalo muke", stoji u opisu.

Ova torta je po prirodi bez brašna, što je čini idealnom i za one koji izbjegavaju gluten, a njezina kremasta tekstura podsjeća na spoj najfinijeg moussea i kolača.

Recept za najlakšu čokoladnu tortu

Sastojci:

8 velikih jaja

225 g nezasoljenog maslaca

450 g tamne čokolade (minimalno 50% kakaa)

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 160°C (ili 140°C s ventilatorom). Okrugli kalup za torte promjera 20 cm namastite i obložite papirom za pečenje. U velikoj zdjeli mikserom tucite osam velikih jaja dok smjesa ne udvostruči svoj volumen i ne postane svijetla i pjenasta. Budite strpljivi, jer prema receptu, ovaj korak može potrajati i do 10 minuta, ali je ključan za prozračnu teksturu torte. U loncu na laganoj vatri zajedno otopite maslac i tamnu čokoladu izlomljenu na komadiće. Miješajte dok ne dobijete glatku i sjajnu smjesu. Ovaj korak možete napraviti i u mikrovalnoj pećnici, zagrijavajući smjesu u kratkim intervalima i miješajući između kako ne bi zagorjela. Pustite da se smjesa čokolade i maslaca malo ohladi, a zatim je pažljivo, špatulom, umiješajte u tučena jaja. Važno je smjesu dodavati postepeno i lagano je prevrtati kako bi pjenasta jaja zadržala što više zraka. Dobivenu smjesu izlijte u pripremljeni kalup. Vanjsku stranu kalupa omotajte aluminijskom folijom kako biste spriječili ulazak vode. Kalup stavite u veći lim za pečenje koji ste do trećine napunili kipućom vodom. Ova metoda, poznata kao vodena kupelj, osigurat će ravnomjerno pečenje i iznimno sočnu teksturu. Pecite oko sat vremena. Torta je gotova kada čačkalica zabodena u sredinu izađe čista. Pustite da se torta u potpunosti ohladi u kalupu prije nego što je izvadite.

Posluživanje i čuvanje čokoladne torte

Tortu prije posluživanja možete posuti šećerom u prahu i ukrasiti svježim malinama ili nekim drugim bobičastim voćem. Najbolja je svježe pripremljena, no ostatke možete čuvati u hermetički zatvorenoj posudi na sobnoj temperaturi do dva dana.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Bogato i zdravo jelo: Pripremite ovu osvježavajuću i hranjivu salatu od pureće šunke