Popularna Ding Dong torta: Raskošna čokoladna slastica s neodoljivim punjenjem koja osvaja na prvu

Recept za Ding Dong tortu na prvu ne izgleda nimalo lako, ali svi koji su je imali priliku probati tvrde da se isplati malo potruditi. Iako su kao inspiracija za ovu tortu poslužili kolačići mnoge će ona podsjetiti na slične čokoladne poslastice s kremastim punjenjem iz djetinjstva. Upravo je neodoljivo kremasto punjenje ono što ovu tortu čini posebnom. Za ljubitelje slastica koje podsjećaju na pjenaste sljezove kolačiće, debeli središnji sloj ove torte nudi poznat okus i teksturu, ali u još raskošnijem izdanju. Upravo ta krema, uz bogati čokoladni ganache, prava je zvijezda ove slastice.

Torta koja zahtijeva trud, ali vrijedi svake minute

Ova torta je projekt ljubavi, stoga je idealna za posebne prilike – rođendane, godišnjice, ili jednostavno kao znak pažnje dragoj osobi. Važno je znati da priprema zahtijeva nekoliko koraka, ali svaki od njih je i više nego vrijedan truda.

Kao i kod većine slojevitih torti, proces uključuje pripremu biskvita, kreme (u ovom slučaju vrlo posebne i raskošne Ermine kreme nalik na sljez), te kao dodatni korak, izradu ganachea. Iako zvuči otmjeno, priprema ganachea traje svega nekoliko minuta i jedna je od najzahvalnijih slastičarskih tehnika. Čokoladni biskvit ima nevjerojatno bogatu dubinu okusa zahvaljujući šalici svježe skuhane kave, koja naglašava note espressa i savršeno se sljubljuje s čokoladom. No, prava zvijezda ove torte je Ermine krema, piše Yahoo.

Recept za Ding Dong tortu

Vrijeme pripreme: 45 minuta Vrijeme pečenja: 25-35 minuta Vrijeme hlađenja: 30-45 minuta Količina: Jedna torta s dva sloja (promjera 20-23 cm)

Sastojci

Za čokoladni biskvit:

1 ½ šalice (190 g) glatkog brašna

½ šalice (50 g) nezaslađenog tamnog kakao praha

1 ½ šalice (300 g) kristal šećera

1 žličica sode bikarbone

½ žličice praška za pecivo

¼ žličice soli

½ šalice (113 g) neslanog maslaca, sobne temperature

2 velika jaja

½ šalice (120 ml) ohlađene kave

½ šalice (120 ml) mlaćenice ili punomasnog mlijeka

1 žličica ekstrakta vanilije

Za Ermine kremu (kremasto punjenje):

½ šalice (100 g) kristal šećera

¼ šalice (30 g) glatkog brašna

1 šalica (240 ml) punomasnog mlijeka

½ šalice (113 g) neslanog maslaca, sobne temperature

1-2 žličice ekstrakta vanilije

Za čokoladni ganache:

1 šalica (170 g) komadića poluslatke čokolade

½ šalice (120 ml) vrhnja za šlag (s visokim udjelom masti)

3 žlice svijetlog kukuruznog sirupa (opcionalno, za dodatni sjaj)

Priprema

1. Pripremite čokoladni biskvit:

Zagrijte pećnicu na 175 °C. Namastite i pobrašnite dva okrugla kalupa za tortu promjera 20 ili 23 cm. Dno obložite papirom za pečenje.

U velikoj zdjeli pjenjačom pomiješajte brašno, kakao prah, šećer, sodu bikarbonu, prašak za pecivo i sol.

U zasebnoj zdjeli pomiješajte ohlađenu kavu i mlijeko (ili mlaćenicu).

U zdjeli samostojećeg miksera ili pomoću ručnog miksera, pjenasto izmiksajte omekšali maslac oko 5 minuta dok ne postane svijetao i pjenast.

Dodajte jaja, jedno po jedno, dobro miksajući nakon svakog dodavanja.

Postupno dodajte suhe sastojke u smjesu s maslacem, naizmjenično s mješavinom kave i mlijeka, počevši i završavajući sa suhim sastojcima. Miksajte samo dok se sve ne sjedini; pazite da ne premiksate.

Ravnomjerno podijelite smjesu u pripremljene kalupe.

Pecite 25-35 minuta, ili dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista.

Pustite biskvite da se hlade u kalupima 10-15 minuta prije nego što ih preokrenete na rešetku da se potpuno ohlade.

2. Napravite Ermine kremu:

U srednje velikom loncu pjenjačom pomiješajte šećer i brašno. Postupno umiješajte mlijeko dok smjesa ne postane glatka.

Kuhajte na srednje jakoj vatri, neprestano miješajući, dok se smjesa ne zgusne do gustoće pudinga (oko 6-8 minuta).

Prebacite smjesu u zdjelu, pritisnite komad prozirne folije izravno na površinu kako se ne bi stvorila korica i pustite da se potpuno ohladi na sobnu temperaturu.

Kada se ohladi, u zdjeli miksera izmiksajte omekšali maslac dok ne postane gladak i kremast.

Postupno dodajte ohlađenu smjesu od mlijeka u maslac, miksajući na velikoj brzini oko 4 minute dok krema ne postane lagana, pjenasta i glatka. Na kraju umiješajte ekstrakt vanilije.

3. Pripremite čokoladni ganache:

Stavite komadiće čokolade u srednje veliku zdjelu otpornu na toplinu.

U malom loncu ili u mikrovalnoj pećnici zagrijte vrhnje za šlag dok ne počne pariti, ali ne i ključati.

Prelijte vruće vrhnje preko čokolade i ostavite da stoji 5 minuta kako bi se čokolada otopila.

Nježno miješajte pjenjačom dok ganache ne postane gladak i sjajan. Ako koristite, umiješajte kukuruzni sirup.

Pustite da se ganache malo ohladi dok ne postane dovoljno gust da prekrije žlicu, ali i dalje tekuć.

4. Sastavite tortu:

Ako je potrebno, nazubljenim nožem poravnajte ohlađene biskvite.

Stavite jedan biskvit na tanjur za posluživanje.

Nanesite Ermine kremu na prvi biskvit i ravnomjerno je razmažite u debelom sloju.

Pažljivo stavite drugi biskvit na vrh kreme. Lagano pritisnite kako bi se krema rasporedila do rubova.

Stavite tortu u zamrzivač na 10-15 minuta (ili u hladnjak na 15-20 minuta) da se krema stisne.

Kada se krema stisne, prelijte ohlađeni ganache preko vrha torte, puštajući da curi niz stranice. Koristite špatulu kako biste ravnomjerno premazali vrh i stranice.

Stavite tortu u hladnjak na još 15-20 minuta da se ganache stisne prije posluživanja.

Tajna je u posebnoj Ermine kremi

Valja napomenuti da ovo nije klasična krema od maslaca koja se može pripremiti za 10 minuta. Ermine krema, poznata i kao "kuhana krema", zahtijeva malo više pažnje, ali rezultat opravdava trud. Mnogi iskusni slastičari smatraju da je upravo ova vrsta kreme idealna za torte jer nije preslatka i ima nevjerojatno laganu teksturu.

Postupak zapravo započinje kuhanjem svojevrsnog "pudinga" ili rouxa: u posudi pomiješajte šalicu mlijeka, malo brašna i prstohvat soli te zagrijavajte na laganoj vatri uz neprestano miješanje pjenjačom, sve dok se smjesa ne zgusne do gustoće pudinga. Nakon toga dodajte šećer, protisnite smjesu kroz sito s finom mrežicom kako biste uklonili sve grudice i ostavite je da se potpuno ohladi na sobnu temperaturu.

Kada se smjesa ohladi, slijedi uobičajeni postupak izrade kreme: u mikseru se pjenasto izradi omekšali maslac s ekstraktom vanilije, a zatim se postupno dodaje ohlađena smjesa od brašna. Rezultat je nevjerojatno mekana, pjenasta i lagana krema koja će vas zasigurno oduševiti.

Zašto se svi zaljube u ovu tortu?

Odgovor je jednostavan: Ermine krema! Njena svilenkasto glatka tekstura podsjeća na sljezove kolačiće ili najfiniji, najbogatiji šlag. Krema je toliko ukusna da bi se mogla jesti i sama, no prava čarolija događa se kada se spoji s bogatim čokoladnim biskvitom i još bogatijim čokoladnim ganacheom. Kombinacija je toliko savršena da ova torta lako postaje omiljeni izbor za rođendanske i druge proslave.

