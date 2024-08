Oprezno s mesom po vrućini! Evo koliko najviše smije stajati nakon kuhanja

Meso je vrlo važan prehrambeni proizvod zbog svoje hranjivosti, no prilikom njegova čuvanja na sobnoj temperaturi te podgrijavanja potrebno je biti oprezan, a posebice tijekom ljeta, jer se ono može pokvariti i uzrokovati zdravstvene tegobe, koje ponekad mogu biti kobne.

Kako provjeriti je li meso sigurno za jelo, koliko može stajati na sobnoj temperaturi te kako ga pravilno podgrijati, za Net.hr objasnio je osnivač Nutriskopa, nutricionist Branimir Dolibašić.

"Meso među živežnim namirnicama zauzima posebno mjesto, zbog svoje visoke hranjive vrijednosti. Iz nutritivnog aspekta, meso sadrži kompletne proteine, širok raspon vitamina i minerala, prije svega B kompleksa, željeza i cinka. Često zaboravljamo da hrana koju jedemo nije isključivo nama u interesu, mikrobi i drugi živi organizmi žele iste hranjive tvari kao i mi. Mikroorganizmi su oku nevidljivi, ali se nalaze posvuda, uključujući svježe meso u prodaji. Pečenjem, prženjem i kuhanjem njihov broj smanjujemo", rekao nam je.

Koliko meso može stajati na sobnoj temperaturi

"Veza pečenog ili kuhanog mesa i okolišne temperature čini prilično značajnu vremensku razliku ako uspoređujemo vrućine i sobnu temperaturu od 22 °C s vremenom koje meso provede posluženo za jelo na stolu, da to tako kažemo. Vremenski okvir koji se na sobnoj temperaturi od 22 °C uzima je ne više od dva sata. Ako je temperatura okoline preko 32 °C, to je ne više od jednog sata. Znači, više temperature okoline će vrijeme služenja od trenutka pripreme prilično skratiti jer značajno ubrzavaju bakterijski rast", pojasnio je Dolibašić.

Neki ljudi jela s mesom podgriju, pa ih onda stave u hladnjak i sutradan opet podgriju i konzumiraju. Nutricionist nam je otkrio smije li se meso podgrijavati više od jedanput.

Koliko se meso smije podgrijavati

"Kuhani i pečeni ostaci mesa doista se mogu pohraniti u hladnjak i podgrijati za jelo sljedeći dan. Pritom je važno meso podgrijati cjelovito, ne da izlaganje temperaturi bude neravnomjerno, primjerice samo odozgo ili odozdo. Ključno je pridržavati se smjernica o sigurnosti hrane: čuvanje mesa na 4 °C u hladnjaku, meso koje nakon pripreme nije bilo dulje od dva sata vani, meso koje je bilo kvalitetno i potpuno termički obrađeno, higijena površina i posuđa i dr. Podgrijavanje više od jednom donosi ne samo nepoželjnu promjenu okusa, već i veću količinu štetnih produkata pečenja u mesu, pa nije preporučljivo. Ako nešto pržimo tri puta, jasno je kako će biti multiplikacije štetnih nusprodukata pečenja proteina i masti iz mesa, što povećava neželjeni sadržaj", istaknuo je Dolibašić.

U pravilu bi se jednom termički obrađeno meso trebalo čuvati na niskoj temperaturi od 4 °C u hladnjaku i potrošiti u roku od tri do četiri sljedeća dana, no prilikom toga potrebno su dodatne mjere opreza.

"Ako se ostaci mesa pohranjuju za kasnije, trebalo bi ih čuvati na 4 °C u hladnjaku. Dodatne mjere opreza valja imati za meso s kostima, meso peradi i ribu, koje u startu imaju višu razinu rizika zbog osjetljive građe, pa ih valja temeljito termički obraditi kako oko kostiju ne bi ostali rizični nepečeni ili polusirovi džepovi. Higijena radnih površina na kojima se rukuje s mesom, sanitarne mjere za osobe koje rade s hranom kao i sigurnosni protokoli, od iznimne su važnosti poštivati kada je riječ o rukovanju hranom od mesa, jaja i mliječnih proizvoda, općenito. Važno je meso držati u zatvorenoj posudi, ili kratkoročno omotano u plastičnu foliju ili aluminijsku", objasnio je nutricionist.

Kako provjeriti je li meso sigurno za jelo

Je li meso sigurno za jelo, možemo provjeriti vizualno ili mirisom, no to su nepouzdane metode, posebice ako ste svoj obrok donijeli kući iz restorana, fast fooda i sl.

"Ako se nismo pridržavali prethodnih mjera, nema načina sigurne provjere. Vizualno je moguće vidjeti promjenu boje, ali ona ne mora biti samo od razmnoženih mikroba. Miris će biti donekle precizniji, premda ne do kraja pouzdan. Bakterije poput listerije mogu se namnožiti, a da ih pritom teško možemo detektirati po mirisu. Ako sami nismo rukovali procesom, a to znači: termička obrada, sigurno vrijeme od jednog do dva sata i pohrana na sigurnoj temperaturi u hladnjaku, teško ćemo moći sa sigurnošću provjeriti zdravstvenu ispravnost bez laboratorijskih analitičkih metoda", kazao je Dolibašić.

"Ako ste sami rukovali pohranom i držali se okvira oko tri dana u hladnjaku, meso mora biti nepromijenjene boje, poznatog okusa i mirisa bez natruha truleži ili gnoja, osobito ne sumporastog vonja. Tada ni naknadno pečenje, kuhanje ili soljenje neće biti od prevelike koristi. Bolje je spriječiti nego liječiti, kaže stara poslovica, čak i ako vam pritom bude žao jer ste bacili hranu za koju niste sigurni je li dobra za jelo", istaknuo je.

