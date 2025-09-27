Chef otkriva trik od 7 minuta za najsočniji losos ikad
Jedan je glavni kuhar podijelio iznenađujuće jednostavnu tehniku za pripremu "najukusnijeg" lososa, koja će promijeniti vaš pogled na ovu plemenitu ribu
Losos je popularan izbor za brzi i zdravi obrok tijekom tjedna, no vrlo lako može postati suh i bezukusan ako se ne pripremi na pravi način. To je ukusna masna riba, prepuna omega-3 masnih kiselina i vitamina B skupine koji su ključni za zdravlje srca i živčanog sustava. Ipak, pravilno ga pripremiti može biti pravi izazov.
Iako mnogi preporučuju prženje na tavi, za kuhare amatere to često završi ljepljenjem kožice za dno i presušenim mesom. Srećom, glavni kuhar Connor Robson iz modernog talijanskog restorana Bar Gigi podijelio je svoje profesionalne savjete. Umjesto prženja, chef predlaže metodu koja jamči sočnost i savršenu teksturu.
Tajna je u salamurenju i poširanju
Robson objašnjava kako izbjeći najčešću grešku – predugu termičku obradu. Njegova metoda sastoji se od dva ključna koraka: kratkog salamurenja i nježnog poširanja.
"Losos je sjajna masna riba, nježne i listaste strukture. Jedan od najukusnijih načina pripreme je da ga prvo salamurite u mješavini jednakih dijelova soli i šećera na 20 minuta. Nakon toga ga isperite u ledeno hladnoj vodi i dobro osušite papirnatim ručnikom", savjetuje Robson.
"Poširanje lososa u masnoći idealan je način da se izbjegne isušivanje i da se jelu doda vlažnost. Uzmite 200g neslanog maslaca, pomiješajte ga sa sokom polovice limuna i koricom cijelog limuna te u tome poširajte losos sedam do osam minuta", dodaje.
Kako znati da je gotovo? Chef kaže: "Losos bi trebao biti mekan na dodir i još uvijek ružičast iznutra. Ako primijetite izražene bijele linije između slojeva mesa, to je siguran znak da ste ga prekuhali."
Kao savršen prilog, Robson predlaže klasičnu kombinaciju – kremasti hollandaise umak, blanširane šparoge i pečeni komorač. Sjajan trik za održivost je iskoristiti maslac od poširanja lososa kao bazu za pripremu umaka, prenosi Express.
Recept: Poširani losos sa šparogama i hollandaise umakom
Ako želite isprobati ovaj brzi, a opet elegantni recept, chef Robson je podijelio sve detalje.
(za četiri osobe)
Sastojci
Za losos:
- 4 fileta lososa (jedan po osobi)
- Sol
- Šećer
- 200g neslanog maslaca
- 2 limuna (sok od polovice jednog i korica drugog)
- Za hollandaise umak:
- 2 žumanjka
- 200g maslaca (iskoristite onaj od poširanja lososa)
- 15 ml octa od bijelog vina
- Sol i papar po ukusu
Za prilog:
- 12 stapki šparoga
- 1 glavica komorača
- Sol i crni papar
- Ružičasti papar u zrnu
- 1 žličica sjemenki komorača
- 1 grančica ružmarina
- Maslinovo ulje
Priprema
Losos:
- Napravite smjesu od jednakih dijelova soli i šećera. Količinu odredite tako da težinu ribe podijelite s četiri (npr. za 800g ribe koristite 100g soli i 100g šećera). Utrljajte smjesu na losos i ostavite da stoji 20 minuta.
- Temeljito isperite losos pod ledeno hladnom vodom i osušite ga.
- U posudi otopite 200g maslaca sa sokom pola limuna i koricom cijelog limuna. U toj mješavini poširajte losos 7-8 minuta.
- Kada je losos mekan na dodir i ružičast u sredini, izvadite ga iz maslaca.
Hollandaise umak:
- U posudi pjenjačom umutite dva žumanjka s 15 ml octa.
- Stavite posudu iznad pare (bain-marie) i nastavite mutiti dok žumanjci ne postanu blijedi, pjenasti i gusti.
- Polako ulijevajte topli maslac u kojem se poširala riba, neprestano miješajući dok se umak ne sjedini i emulgira.
- Začinite solju i paprom po ukusu.
Šparoge i komorač:
- Dok se riba kuha, blanširajte šparoge u kipućoj slanoj vodi 60 sekundi, a zatim ih odmah prebacite u ledenu vodu da zadrže boju.
- Komorač narežite na četvrtine. Začinite ga solju, paprom, maslinovim uljem, ružičastim paprom, sjemenkama komorača i grančicom ružmarina.
- Pecite komorač u pećnici zagrijanoj na 180°C između 12 i 18 minuta.
Poslužite losos s pečenim komoračem i šparogama te sve bogato prelijte toplim hollandaise umakom.
