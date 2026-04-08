Rekord na luksuznoj aukciji: Boca vina prodana za više od 700 tisuća eura

Postavljen je novi svjetski aukcijski rekord za bocu vrhunskog vina — nevjerojatnih 703.700 eura. Taj iznos plaćen je za jednu bocu od 750 ml burgundca iz 1945. godine proizvođača Domaine de la Romanée-Conti, jednog od najcjenjenijih vinskih imanja na svijetu.

Prodaja nadmašuje prethodni svjetski rekord od 482.000 eura postavljen 2018. godine za bocu istog vina, čime se berba iz 1945. dodatno učvrstila kao najpoželjnija u povijesti kolekcionarstva vina.

Najnovija prodana boca potjecala je iz osobnog podruma bivšeg direktora prestižne burgundske kuće Maison Joseph Drouhin, Roberta Drouhina, što joj daje dodatnu povijesnu i kolekcionarsku vrijednost.

Godine 1945. proizvedeno je samo oko 600 boca, u izuzetno maloj količini zbog slabog uroda nakon Drugog svjetskog rata, a ta je berba ujedno bila i posljednja prije nego što su stari trsovi iskrčeni i ponovno zasađeni, piše Profimedia.

Stručnjaci ističu da se vina iz te godine odlikuju iznimnom koncentracijom, kompleksnošću i dugovječnošću, što dodatno objašnjava njihovu gotovo mitsku reputaciju među vinskim kolekcionarima i investitorima.

Aukcija je još jednom potvrdila da rijetka vina, osobito iz Burgundije, sve češće dosežu status luksuzne investicijske imovine.

