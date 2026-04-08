FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RIJETKA VINA

Rekord na luksuznoj aukciji: Boca vina prodana za više od 700 tisuća eura

×
Foto: Profimedia

Legendarni burgundac iz 1945. obara rekorde i potvrđuje status najpoželjnijeg vina među kolekcionarima

8.4.2026.
19:25
Magazin.hr
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Postavljen je novi svjetski aukcijski rekord za bocu vrhunskog vina — nevjerojatnih 703.700 eura. Taj iznos plaćen je za jednu bocu od 750 ml burgundca iz 1945. godine proizvođača Domaine de la Romanée-Conti, jednog od najcjenjenijih vinskih imanja na svijetu.

Foto: Profimedia

Prodaja nadmašuje prethodni svjetski rekord od 482.000 eura postavljen 2018. godine za bocu istog vina, čime se berba iz 1945. dodatno učvrstila kao najpoželjnija u povijesti kolekcionarstva vina.

Najnovija prodana boca potjecala je iz osobnog podruma bivšeg direktora prestižne burgundske kuće Maison Joseph Drouhin, Roberta Drouhina, što joj daje dodatnu povijesnu i kolekcionarsku vrijednost.

Foto: Profimedia

Godine 1945. proizvedeno je samo oko 600 boca, u izuzetno maloj količini zbog slabog uroda nakon Drugog svjetskog rata, a ta je berba ujedno bila i posljednja prije nego što su stari trsovi iskrčeni i ponovno zasađeni, piše Profimedia.

Stručnjaci ističu da se vina iz te godine odlikuju iznimnom koncentracijom, kompleksnošću i dugovječnošću, što dodatno objašnjava njihovu gotovo mitsku reputaciju među vinskim kolekcionarima i investitorima.

Aukcija je još jednom potvrdila da rijetka vina, osobito iz Burgundije, sve češće dosežu status luksuzne investicijske imovine.

POGLEDAJTE GALERIJU

Boca AlkoholaVinoAukcijaRekord
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike