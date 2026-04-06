Ovo je razlog zašto dom u proljeće ima ustajali miris: 'Postoji način kako to riješiti'

Jedna od najboljih stvari koje donosi proljeće, uz obilje sunčeve svjetlosti, jest mogućnost da napokon otvorite prozore bez bojazni od hladnoće. No, pritom biste mogli primijetiti kako se u vašem domu počinje širiti ustajali miris.

Stručnjak je za Real Simple objasnio što stoji iza takvih neugodnih mirisa te kako dom održati svježim.

Ustajali miris doma u proljeće

Razlog je prilično jednostavan: tijekom zimskih mjeseci, kada su prozori uglavnom zatvoreni, vlaga, perut kućnih ljubimaca i druge nečistoće postupno se nakupljaju u prostoru.

"Na širenje mirisa najviše utječu toplina i vlaga. Tijekom zime, zbog slabe cirkulacije zraka, neugodni se mirisi iz drvenih podova, zidova, tepiha, namještaja i sustava grijanja i ventilacije zadržavaju u prostoru", objašnjava Ed Quinlan, predsjednik tvrtke za čišćenje tepiha Chem-Dry.

Poseban problem predstavljaju meke površine. Tepisi, sagovi i razne tkanine svojim vlaknima zadržavaju čestice i pružaju veliku površinu na kojoj se mirisi lako zadržavaju. Dodatno, perut kućnih ljubimaca, urin te nečistoće unesene izvana mogu potaknuti razvoj bakterija i još više pojačati neugodne mirise.

Iako tijekom zime ti mirisi često prolaze nezamijećeno, s dolaskom toplijih dana i češćim provjetravanjem postaju znatno izraženiji. To je osobito primjetno u domovima s tamnim i vlažnim prostorima, poput podruma ili teško dostupnih dijelova ispod poda, gdje su uvjeti pogodni za razvoj plijesni.

Kako spriječiti ustajale mirise?

Dobra vijest je da postoje načini kako spriječiti stvaranje takvih mirisa. Kao prvo, preporučuje se usisavanje barem dva puta tjedno, i to usisavačem s mikrofiltracijom. "Vrećicu zamijenite kada se napuni do najviše dvije trećine kako biste održali optimalnu snagu usisavanja", savjetuje Quinlan. Također, ovisno o tome koliko se vaš dom koristi, preporučuje se profesionalno čišćenje tepiha jednom godišnje. Brzo uklanjanje nezgoda s kućnim ljubimcima, prolivenih tekućina i drugih nečistoća sprječava prodiranje mirisa u meke površine.

Bez obzira na godišnje doba, možete primijeniti i praksu poznatu kao "lüften" – njemački način provjetravanja prostora kratkim, ali intenzivnim otvaranjem prozora. Ideja je da se jednom ili dvaput dnevno, na pet do deset minuta, širom otvore prozori kako bi svjež zrak brzo cirkulirao i poboljšao kvalitetu zraka u prostoru.

"To je izvrstan način za uklanjanje ustajalog zraka i održavanje svježine tijekom cijele godine", kaže Quinlan. Kada su prozori tjednima ili mjesecima zatvoreni, zrak u prostoru ne cirkulira dovoljno, zbog čega mirisi postaju ustajali. Pročišćivači zraka također mogu pomoći u poboljšanju kvalitete zraka u zatvorenom prostoru i dugoročno pridonijeti svježijem mirisu doma.

Najvažnije je, zaključuje Quinlan, redovito održavanje doma, jer upravo je to ključ kako biste proljeće dočekali bez neugodnih, ustajalih mirisa.

POGLEDAJTE VIDEO: Isprobala sam analizu boja koja je osvojila društvene mreže: 'Ovo je pun pogodak'