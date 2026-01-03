Samo jedno alkoholno piće na dan povećava rizik od potencijalno smrtonosne bolesti

Konzumacija čak i male količine alkohola može povećati šanse za razvoj raka usne šupljine za 50 posto, pokazala je nova studija. Istraživanje, čiji su rezultati objavljeni u časopisu BMJ Global Health, otkrilo je da unos od samo devet grama alkohola dnevno, što je tek nešto više od jedne standardne jedinice pića, može drastično povećati vjerojatnost dijagnoze ove potencijalno smrtonosne bolesti.

Prema podacima Zaklade za rak usta, samo u Ujedinjenom Kraljevstvu u jednoj je godini dijagnosticirano 10.825 osoba s ovom bolešću, koja je uzrokovala 3637 smrtnih slučajeva, više nego rak vrata maternice i testisa zajedno.

Detalji zabrinjavajuće studije

Studija, koju je vodila dr. Sharayu Mhatre s Odjela za molekularnu epidemiologiju i populacijsku genomiku u Centru za epidemiologiju raka u Maharashtri u Indiji, imala je za cilj istražiti vezu između raka usne šupljine i konzumacije alkohola.

Istraživači su usporedili 1803 osobe s potvrđenim rakom bukalne sluznice (unutrašnjost obraza) i 1903 nasumično odabrane osobe bez te bolesti, koje su služile kao kontrolna skupina. Podaci su prikupljani u pet različitih istraživačkih centara između 2010. i 2021. godine.

Većina sudionika bila je u dobi između 35 i 54 godine, a gotovo polovica (oko 46 posto) slučajeva raka usta zabilježena je među osobama u dobi od 25 do 45 godina. Svaki sudionik pružio je informacije o trajanju, učestalosti i vrsti alkohola koji konzumira, birajući između jedanaest međunarodno priznatih pića, uključujući pivo, viski, votku, rum i aromatizirana alkoholna pića. Budući da je studija provedena u Indiji, obuhvatila je i 30 lokalno proizvedenih pića koja nisu uobičajena u zapadnim zemljama.

Čak i minimalne količine alkohola nose rizik

Rezultati su pokazali značajnu razliku između skupina. Među oboljelima od raka usta, 1019 osoba izjavilo je da ne pije alkohol, dok je u kontrolnoj skupini zdravih osoba bilo njih 1420. S druge strane, 781 pacijent s rakom usta potvrdio je konzumaciju alkohola, u usporedbi s 481 osobom u kontrolnoj skupini.

Tim dr. Mhatre zaključio je da je učestala konzumacija alkohola povezana s povišenim rizikom od raka bukalne sluznice, pri čemu su lokalno proizvedena pića nosila najveći rizik.

U usporedbi s onima koji ne piju, rizik je bio 68 posto veći za osobe koje konzumiraju alkohol. Taj postotak raste na 72 posto za one koji preferiraju međunarodno priznate marke alkohola, te na čak 87 posto za konzumente lokalnih pića.

Zapanjujuće je da je unos manji od dva grama piva na dan već bio povezan s povišenim rizikom. Najviše zabrinjava podatak da je unos od samo devet grama alkohola na dano, što je ekvivalent otprilike jednom standardnom piću, povezan s povećanjem rizika od približno 50 posto.

Povezanost s duhanom za žvakanje

Istraživači su također nastojali utvrditi postoji li veza između konzumacije alkohola i uporabe duhana za žvakanje te posljedičnog rizika od razvoja raka usta. Studija se usredotočila na duhan za žvakanje, koji se u Indiji najčešće konzumira u obliku paana, mješavine betelovog oraha, duhana i začina umotanih u list. Sudionici su odgovarali na pitanja o svojoj uporabi duhana, uključujući trajanje i vrstu koju preferiraju.

Prosječno trajanje uporabe duhana bilo je veće kod osoba s rakom usta, oko 21 godinu, u usporedbi s kontrolnom skupinom bez raka, gdje je prosjek bio oko 18 godina. Nakon analize podataka, istraživači su zaključili da je kombinacija konzumacije alkohola i uporabe duhana za žvakanje povezana s više nego četverostrukim povećanjem rizika.

Međutim, naglašeno je da je alkohol bio glavni čimbenik koji doprinosi povišenom riziku od raka usta, neovisno o tome koliko dugo se duhan koristio, izvjestio je Daily Mail.

Kako alkohol oštećuje sluznicu?

Znanstveni tim pretpostavlja da etanol, aktivni sastojak alkohola, može promijeniti sastav masnoća u unutarnjoj sluznici usta. Ako je to slučaj, sluznica bi mogla postati tanja i propusnija, što povećava vjerojatnost apsorpcije drugih potencijalnih kancerogena iz proizvoda za žvakanje duhana.

U zaključku studije stoji: "Ukratko, naša studija pokazuje da ne postoji sigurna granica konzumacije alkohola kada je u pitanju rizik od raka bukalne sluznice".

Ranija istraživanja već su pokazala da su karcinomi glave i vrata, uključujući one koji zahvaćaju usta i grlo, u porastu za više od trećine u Velikoj Britaniji od ranih 1990-ih godina. Stručnjaci kažu da je taj porast uglavnom potaknut dijagnozama kod mlađih osoba u četrdesetim i pedesetim godinama.

Pušenje, alkohol i humani papiloma virus (HPV) primarni su uzroci. Procjenjuje se da je u Velikoj Britaniji čak 70 posto slučajeva raka usta i grla uzrokovano HPV-om, a stručnjaci sugeriraju da bi oralni seks mogao biti djelomično odgovoran za porast ovih vrsta karcinoma.

