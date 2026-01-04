Skrivena opasnost u hrani: Jedna vrsta ulja može potaknuti gomilanje kilograma

Jedno od najčešće korištenih biljnih ulja u prerađenoj hrani, sojino ulje, moglo bi doprinositi debljanju na dosad nepoznat način, otkriva novo istraživanje. Ključ problema, prema znanstvenicima, nije u samom ulju, već u metaboličkim procesima koje ono pokreće u našem tijelu.

Iako ga rijetko koristimo direktno kod kuhanja, sojino ulje je skriveni sastojak mnogih industrijskih proizvoda, od preljeva za salate i margarina do grickalica. Iako su ga prijašnja istraživanja već povezivala s nakupljanjem kilograma, točan mehanizam te veze sve do sada nije bio razjašnjen.

Problem nije u sojinom ulju, već u njegovoj preradi u tijelu

Znanstvenici s Kalifornijskog sveučilišta u Riversideu otkrili su da je ključ u metabolizmu. Prema njihovim nalazima, debljanje nije izravna posljedica unosa ulja, već načina na koji ga tijelo prerađuje, pogotovo kada se unosi u velikim količinama.

"Sojino ulje kao namirnica nije nužno štetno", pojašnjava Frances Sladek, profesorica stanične biologije na sveučilištu. "Izazov nastaje zbog ogromnih količina koje konzumiramo u modernoj prehrani, a koje pokreću metaboličke procese na koje naša tijela evolucijski nisu navikla."

Ključna uloga genetike i metabolizma

Da bi otkrili zašto sojino ulje uzrokuje veće gomilanje kilograma od drugih masnoća, znanstvenici su proveli eksperiment na miševima. Dvije skupine miševa hranjene su istom prehranom bogatom sojinim uljem. Međutim, dok prva skupina nije imala genetske promjene, druga je bila modificirana kako bi proizvodila drugačiji oblik jetrenog proteina ključnog za metabolizam masti.

Ishod je bio jasan: miševi iz prve skupine značajno su se udebljali, dok genetski modificirani miševi nisu dobili na težini. Ovaj rezultat, kako prenosi The Independent, ukazuje na to da su genetika i suvremene prehrambene navike isprepletene u razvoju pretilosti.

"Ovo otkriće moglo bi biti ključno za razumijevanje zašto neki ljudi imaju veću sklonost debljanju kada konzumiraju hranu bogatu sojinim uljem", istaknula je Sonia Deol, biomedicinska znanstvenica i vodeća autorica studije.

Od linolne kiseline do upalnih procesa

Novo istraživanje nastavak je rada istog tima iz 2015. godine. "Već tada smo utvrdili da sojino ulje uzrokuje veće debljanje od, primjerice, kokosovog ulja", izjavila je prof. Sladek. "Sada, međutim, imamo čvrst dokaz da problem nije u ulju kao takvom, pa čak ni u njegovoj glavnoj komponenti, linolnoj kiselini. Problem leži u spojevima koji nastaju nakon što tijelo preradi tu masnoću."

Naime, linolna kiselina, glavna masna kiselina u sojinom ulju, u tijelu se metabolizira u molekule zvane oksilipini. Prevelik unos linolne kiseline stvara višak oksilipina, a te se molekule povezuju s upalnim stanjima i taloženjem masnog tkiva.

Miševi s genetskom modifikacijom imali su znatno niže razine oksilipina i zdraviju jetru, iako su jeli istu hranu. Uz to, pokazali su i znakove bolje funkcije mitohondrija, što bi moglo objasniti zašto su ostali otporni na debljanje.

Pogled u budućnost

Iako klinička ispitivanja na ljudima još nisu u planu, znanstveni tim se nada da će njihova otkrića usmjeriti buduća istraživanja i utjecati na oblikovanje javnozdravstvenih prehrambenih smjernica.

"Prošlo je stotinu godina od trenutka kad je uočena veza između žvakanja duhana i raka do pojave zdravstvenih upozorenja na kutijama cigareta", podsjetila je prof. Sladek. "Nadajmo se da nam kao društvu neće trebati jednako dugo da shvatimo opasnosti prekomjernog unosa sojinog ulja."

