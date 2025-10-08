Istraživanja zatekla i znanstvenike: Nisu očekivali da menstruacija baš na ovaj način utječe na žene

Stalna izmjena hormona tijekom menstrualnog ciklusa ne utječe samo na reproduktivne organe - ona također preoblikuje mozak, a jedno istraživanje iz 2023. godine pruža uvid u to kako se to događa.

Pod vodstvom neuroznanstvenica Elizabeth Rizor i Viktorije Babenko sa Sveučilišta Kalifornija u Santa Barbari, tim znanstvenika pratio je 30 žena kroz njihov menstrualni ciklus, bilježeći strukturne promjene u mozgu kako su se njihovi hormonalni profili mijenjali.

Rezultati, objavljeni u recenziranom znanstvenom radu, sugeriraju da promjene u strukturi mozga tijekom menstruacije možda nisu ograničene samo na regije povezane s reprodukcijskim ciklusom.

Istraživanja su poprilično ograničena

"Ovo su prvi rezultati koji pokazuju istodobne promjene u mikrostrukturi bijele tvari i debljini korteksa mozga u skladu s hormonskim ritmovima tijekom menstruacije", napisali su istraživači. "Snažna interakcija između mozga i hormona možda nije ograničena samo na regije bogate receptorima osi hipotalamus-hipofiza-jajnici (HPG-os)."

Tijekom života, žena u prosjeku prođe kroz oko 450 menstrualnih ciklusa, stoga je razumijevanje njihovog utjecaja na tijelo - uključujući mozak - izuzetno važno.

No, unatoč tome što ciklus izravno utječe na otprilike polovicu svjetske populacije kroz polovicu njihova života, istraživanja su bila prilično ograničena. Zašto? Nitko sa sigurnošću ne zna odgovor na to pitanje.

Većina postojećih istraživanja fokusirala se na to kako hormoni utječu na živčanu komunikaciju tijekom kognitivnih zadataka, a ne na strukturne promjene u mozgu.

"Cikličke fluktuacije hormona HPG-osi snažno utječu na ponašanje, strukturu i funkciju kroz djelovanje na središnji živčani sustav sisavaca", navode Rizor, Babenko i njihov tim. "Ipak, vrlo malo znamo o tome kako te promjene utječu na strukturne čvorove i ‘informacijske autoceste’ ljudskog mozga."

Što to znači za žene – još nije jasno

Bijela tvar - masna mreža živčanih vlakana koja prenosi informacije između regija sive tvari - poznato je da se mijenja s hormonalnim promjenama poput puberteta, uzimanja kontracepcije, hormonske terapije kod trans osoba i estrogenske terapije u menopauzi.

Kako bi popunili prazninu u znanju o menstruaciji, tim je koristio MRI skeniranja u tri faze ciklusa: menstruacija, ovulacija i sredina lutealne faze. U svakom od tih trenutaka također su mjerili razine hormona u krvi ispitanica.

Rezultati su pokazali da kako hormoni fluktuiraju, mijenja se i volumen sive i bijele tvari, kao i količina moždane tekućine (likvora).

Posebno zanimljivo, neposredno prije ovulacije, kada razine hormona 17β-estradiola i luteinizirajućeg hormona (LH) rastu, mozak je pokazivao promjene u bijeloj tvari koje sugeriraju brži prijenos informacija.

Hormon koji stimulira folikule (FSH) – također povišen prije ovulacije – bio je povezan s debljom sivom tvari, piše Science Alert.

Nakon ovulacije, kada raste progesteron, zabilježeno je povećanje moždanog tkiva i smanjenje volumena moždane tekućine.

Što to točno znači za žene u tim trenucima – još se ne zna. No, istraživanje postavlja temelje za buduća proučavanja, pa čak i za bolje razumijevanje uzroka neuobičajenih, ali teških mentalnih simptoma povezanih s menstruacijom.

Svaka faza ciklusa ima jedinstven utjecaj na mozak

U odvojenom istraživanju iz 2024. godine, međunarodni tim znanstvenika otkrio je da svaka faza menstrualnog ciklusa ima poseban utjecaj na cijeli mozak, s promjenama koje se javljaju i u cijelom mozgu i u specifičnim regijama – a koje su, uz to, povezane i s dobi ispitanica.

"Iako još ne možemo izvijestiti o funkcionalnim posljedicama strukturnih promjena u mozgu, naši rezultati mogli bi imati implikacije na ponašanje i kogniciju koje ovise o hormonima", napisali su znanstvenici. "Potrebno je dodatno istražiti odnose između mozga i hormona kroz različite mreže kako bismo bolje razumjeli funkcioniranje ljudskog živčanog sustava – iz dana u dan, kroz hormonske prijelaze i tijekom cijelog života."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Nutricionistica razotkriva ključne mitove o prehrani: 'Ovo su dvije najveće zablude koje sam čula'