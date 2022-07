U serijalu Net.hr produkcije "Pitaj što hoćeš" ugostili smo najpoznatiju aktivnu hrvatsku pornoglumicu Mariju Zadravec.

U ovom serijalu ćemo ugostiti osobe različitih zanimanja, one žigosane od društva, pa i ljude s pričama kojima biste često postavili pitanje, a ne možete. Pratite naše društvene mreže jer ćemo tamo od vas tražiti pitanja koja biste postavili našem idućem gostu.

"Iskreno, meni se to uvijek dogodi", odgovora na pitanje je li moguće doživjeti orgazam tijekom snimanja. Kaže kako se uvijek maksimalno opusti jer "želim u tome i uživati". " Meni nema smisla da to radim zbog novaca", govori Zadravec. "Mislim da ljudi koji previše glume da se to i vidi".

'Željela sam više, taj adrenalin...'

Karijeru pornoglumice počela je fotografiranjem, a na nagovor fanova s društvenih mreža otvorila je OnlyFans. "Svi su govorili da žele gledati moje necenzurirane fotografije".

Nakon kućnih filmova, zainteresirala se i za profesionalni produkciju. "Zanimalo me kako to izgleda pred velikim kamerama", kaže. "Željela sam više, taj adrenalin i ta želja je uvijek jača", govori. Svog zanimanja se ne srami i svima otvoreno govri čime se bavi, a reakcije su kaže jako različite. "Većina to ne prihvaća. Reakcije na internetu su puno gore nego uživo. Uživo me znaju ljudi i tražiti za selfi".

Na pitanje što joj je bilo najteže snimati odgovara jednostavno "Da mi je nešto teško ne bih to ni snimila" i ponavlja kako je najvažnije opustiti se.

Što Marija misli o veličini penisa, partnerima, koliko zarađuje i dolaze li joj poznati, ali i svim ostalim detaljima industrije za odrasle o kojima ste je pitali pogledajte u videima.

Ostale epizode serijala pogledajte OVDJE.