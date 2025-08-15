Hrvatska kujica Meghan proglašena najljepšim psom svijeta: Vlasnica otkrila zašto ova pasmina nije za svakoga

Hrvatska kujica Meghan postala je najljepši pas na svijetu nakon što je odnijela pobjedu na Svjetskoj izložbi pasa održanoj proteklog vikenda u Helsinkiju.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

U konkurenciji čak 15.720 pasa iz cijelog svijeta, Meghan, punog imena Black Majesty Some Say, oduševila je suce i osvojila titulu prvakinje. Ova četveronožna ljepotica pasmine mali vendeski baset grifon potječe iz četvrte generacije uzgoja u uzgajivačnici svoje vlasnice Ive Raič. Riječ je o francuskoj pasmini goniča, izvorno uzgajanoj za lov na divljač.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Foto: Goran Stanzl/pixsell

“Još nisam svjesna do kraja da se to dogodilo. Na društvenim mrežama me čeka bezbroj čestitki i poruka”, rekla je presretna Iva.

Kako objašnjava, ova pasmina nije za svakoga – idealna je za ljude koji vole aktivan život i spremni su svog psa voditi na planinarenje, trčanje, plivanje ili vožnju bicikla. “Oni su beskrajno šarmantni, imaju smisao za humor, ali ih treba odgajati strogo i pravedno”, dodala je.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

POGLEDAJTE VIDEO: UKRAINE-CRISIS/SUMMIT-TRUMP DEPARTURE