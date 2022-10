Anonimni Hrvat se zapitao kako je moguće da u Sloveniji za isti posao u manjoj firmi s manjim opsegom posla plaćen više nego za isti posao s većim opsegom i u većoj firmi u Hrvatskoj.

Odlučio je pitati korisnike Reddita što misle o ekonomskoj situaciji i nesrazmjeru plaća: "Zašto su plaće u Hrvatskoj niske? Niži kapacitet produkcije mi je postala očita laž. Molio bih ljude koji se bave ekonomijom da mi ovo objasne. Volio bih relevantan odgovor, a ne tipično vrijeđanje poslodavaca i Hrvatske. Ovako ide moja priča, radio sam u proizvodnji ambalaže godinama u Hrvatskoj, u istoj struci kada sam na godinu dana otišao u Irsku. Imao sam skoro doslovno trostruku plaću nego tu. Ja sam si ovo pravdao s logikom: 'Ok, tamo mi stroj proizvodi više nego 5x proizvoda u isto vrijeme, veća produkcija = veće plaće'. Programiranje mi je bilo hobi. Prijatelj koji je završio FER i počeo par godina ranije raditi, vidio je moj kod, bio vrlo impresioniran i lobirao i mene i svoju (vrlo renomiranu) IT tvrtku da me zaposle. Kako mi je plaća bila nešto malo veća nego ona u Irskoj, vratio sam se u Hrvatsku. Radio sam tamo skoro tri godine, plaća je za hrvatski standard bila vrlo velika, oko 2800 eura. Bilo mi je dobro, nisam ni razmišljao mijenjati radno mjesto. Nedavno mi se javila firma iz Slovenije s još boljom ponudom, oko 3600 eura, za isti posao, isti jezik, istu poziciju i pazi ovo, manje posla i full remote. Pitao sam svoju firmu je li mogu dati istu ponudu, rekli su da ne mogu i raskinuli smo radni odnos."

Zatim je dodao: "Sada kako radim za Slovence počeo sam razmišljati kako to da sam tu toliko više plaćen za manje posla i u manjoj firmi. Radim na istom uređaju isti posao, produkcija je manja, a ja imam veću plaću. Nešto tu ne valja. Nakon toga sam se dogovorio s frendom (kojem treba web stranica) da se raspita za cijene proizvoda u Sloveniji i cijene u Hrvatskoj. Cijena je gotovo ista, a razlike su minimalne. Moje pitanje je sada, ako je cijena proizvoda gotovo ista, brzina i cijena produkcije ista, kako to da me Slovenac može platiti gotovo 30% više, a Hrvat si to ne može priuštiti? Koji je tu razlog da imamo niže plaće? Ne želim hejtati hrvatske poslodavce, vjerujem da ima tu nešto što mi je promaklo, ne želim biti opet ogorčen s Hrvatskom, ali kako ovo objasniti? Imaju li hrvatski poslodavci toliko veća davanja državi od Slovenaca? Koja je caka?"

Uvijek ima onih koji će raditi za manje

Jedan muškarac je podsjetio da se ništa nije promijenilo: "To su ostaci iz doba prije nego smo ušli u EU kada je nezaposlenost bila 20-25%. Tada su ljudi prihvaćali posao koji su im nudili i ostajali na tom poslu koliko god su mogli. Minimalac je nekada bio 2500 kn ako se dobro sjećam, nisam ekonomist."

"Nije stvar ekonomije nego dok god ima nekoga tko će raditi za tu plaću, sistem ide. Mogu oni (vlasnici) platiti više, ali zašto bi? Sve dok ne zafali radne snage ili dok se radnici ne pobune, sistem će se održati uvozom jeftinije radne snage jer će radije stranca platiti manje nego našeg više. Eh sad, je li stranac bolji ili lošiji, pitanje je", napisao je drugi svoje mišljenje.

Ponuda i potražnja

Ostali su naveli da se radi o principu ponude i potražnje: "Nisam ekonomist, ali znam da cijena proizvoda koji kupujem manje ovisi o troškovima, a više o njegovoj raspoloživosti i potražnji, pogledaj cijene benzina. Valjda je tako i s plaćama, Slovenci mogu platiti više i više im trebaš."

"Nisam ekonomist, ali jednu stvar previđaš - manja firma koja nema renome mora davati veće plaće kako bi privukla radnike, ali zato nudi manju "sigurnost" nego velika firma. Slična logika je za razvijen (ije) zemlje u kojima, eto, ljudi slabo hoće raditi težačke poslove pa se uvozi radna snaga za što im opet moraš ponuditi veću plaću nego doma, ali manju nego što bi te koštali Švabo ili Irac. Frend IT-evac radi 15 godina u jednoj renomiranoj firmi, svake godine obilazi manje firme i diže si plaću na konto njihovih ponuda, ali mu ne pada napamet mijenjati. Iako je to samo dio problema, a možda čak i veći dio nepismenost "velikih gazdi" koji ne kuže da je najvrjednije sredstvo proizvodnje kvalitetna radna snage, nego na radnike gledaju kao nužno zlo", napisao je drugi.

I drugi su se nadovezali: "Radi se o ponudi i potražnji, kao i za sve drugo. Ima dovoljno drugih koji će raditi i za hrvatsku plaću, a zašto ih ima? Pa između ostalog zato što je hrvatska ekonomija agregatno manje produktivna od npr. slovenske, irske ili njemačke, nevezano za to što možda ima tu i tamo neka firma koja je produktivnija. Ako je naš BDP per capita duplo manji od njemačkog, onda će i plaće biti takve, plus-minus."

Druge zemlje plaćaju bolje

Jedan je usporedio Ameriku s Europom: "U IT-u sam, radim remote i slično, a radi se o Americi nasuprot Europe. Ameri nude veću lovu uz bolje uvjete rada (radi se manje/opuštenije). Zašto je tako, nemam pojma."

"Bez detaljnije analize tržišta mislim da postoje tri razloga: davanja na plaću u Sloveniji su manja nego u Hrvatskoj pa je poslodavcu lakše dati više, firma u Sloveniji je 'sretna' s manjom maržom nego ova u Hrvatskoj, tj. mogu više platiti radnicima i firma u Sloveniji je sposobnija prodati svoje projekte za veći novac nego ova u Hrvatskoj pa samim time mogu dati i radnicima više, Moguće je da je jedan od gornjih razloga, ali i kombinacija sva tri", zaključio je drugi.