Anonimni Hrvat u Nizozemskoj radi remote, a zbog dizanja cijena je u razmišljanju da se s obitelji preseli u glavni grad Hrvatske.

Pomoć je tražio od korisnika Reddita kojima je napisao: "Je li za život u Zagrebu dovoljna plaća od 3000 eura (22.600 kuna) neto (2 odrasle osobe i petogodišnjak)? Razmišljamo o povratku iz Nizozemske jer je posao svakako remote i home office. Ekonomska situacija u EU s trenutnim plaćama je smiješna, a cijene su sve luđe i luđe. Ne bismo se vraćali samo zbog financijskih detalja nego sve ovo u EU postaje naporno bez potrebe ako već netko radi remote od doma. Zanimaju me vaše sugestije ili neki savjeti?"

Živjet će bolje od ostalih Hrvata

Jedan muškarac mu je poručio: "Živjet ćeš bolje nego 90% stanovništva Hrvatske."

"Bit će vam dovoljno i lijepo ćete živjeti ako ne težite luksuzu. Sve ovisi o preferencijama. Hrvatska je lijepa, ljudi su generalno dobri i opušteno se živi. Samo se treba isključiti od glupih dnevnih tema (lopovluk, korupcija, itd). Tko to može i ima solidna primanja, teško je naći bolju državu za živjeti", dodao je drugi, a Hrvat u Nizozemskoj mu je odgovorio: "Hvala! Tako otprilike razmišljamo, ali uvijek treba nekako provjeriti stvarnu situaciju, plus utjecaj eura kao valute na sve čimbenike, itd."

Još jedan mu je rekao: "To je otprilike 22.000 kn, živjet ćeš kao ministar, i više je nego dovoljno."

Sigurnost remote posla

Neki se pitaju koliko je siguran remote posao: "Koliko je sigurno da će taj remote/home office ostati i dalje? Da ne bi bilo gotovo nakon par mjeseci kad se vratite. Tri tisuće eura je dovoljno u Zagrebu za normalan život. Ali kako dvije osobe u Nizozemskoj rade skupa za tri tisuće? Imam gore par frendova i svaki udara solo 2300 do 3000 (ekonomija nije IT)." Na to mu je Hrvat odgovorio: "Ma ne, ovdje sam pisao o mojoj plaći. Moj posao je remote. Nema šanse za život i tri osobe 3000 eura neto u Nizozemskoj. Ovdje sam pisao o specifičnoj situaciji."

Još mu je jedan savjetovao da provjeri unaprijed sigurnost remote posla: "Provjeri još jednom jer home office i remote podrazumijeva i dalje istu državu. Ako se vratiš u Hrvatsku, plaćat ćeš hrvatske doprinose i hrvatske poreze jer ti je "životni interes" u Hrvatskoj bez obzira gdje izvan nje radiš. Meni su rekli da smijem do 45 dana godišnje raditi iz Hrvatske, sve preko toga postaje porezna zavrzlama. Naravno sve skupa uz pretpostavku da smiješ raditi remote izvan Nizozemske uz iste uvjete."

Porez u Hrvatskoj

Ostali su upozorili na porez: "Ako planiraš ostati kod istog poslodavca, moraš provjeriti kako ćete to riješiti što se tiče poreza, ne možeš legalno živjeti u Hrvatskoj i raditi za poslodavca koji će tvoje doprinose i ostala davanja plaćati u Nizozemskoj, nakon nekog vremena postaješ porezni rezident RH. Opcija ima više." On je odgovorio: "Ma ne, registriran sam u Nizozemskoj kod KVK kao freelance. Isto bih napravio kao poduzetnik u Hrvatskoj uz hodanje do 55.555 tetica, papira, fali ti papir, itd., ali tako bih napravio i dalje."

"Ako tu živiš, moraš plaćati porez. Zeznut će te", napisao mu je drugi, a on je odgovorio: "Ali odjavit ću se iz Nizozemske pa bi ovo svakako bilo neto (nakon što platim porez u Hrvatskoj).

Još jedan mu je poručio: "Kao što su drugi rekli, treba provjeriti kako s porezima, 3000 eura je ok budžet, ovisi o tome kakav ćete naći stan ili kuću za rentanje. Cijene u Zagrebu su vjerojatno i više nego u nekim dijelovima EU."

Podstanarstvo nije neka opcija

Neki su mu napisali da će mu podstanarstvo smanjiti budžet: "Ako imate sređeno stambeno pitanje živjet ćete odlično, u podstanarstvu svejedno trebate živjeti fino ako niste navikli na mega luksuz. Mislim, i sami znate što 3000 eura znači u Hrvatskoj, tukao bi se s desetoricom bez razmišljanja za 3000+ eura neto." Hrvat u Nizozemskoj mu je odgovorio: "Nemamo nekretninu. U podstanarstvo bi neko vrijeme dok ne skužimo kako dalje."

"Nemoj odmah pucati na stan u centru Zagreba ili bilo kojeg većeg grada. Ja bih na tvom mjestu otišao npr. u Samobor, kvaliteta života je daleko bolja, priroda, Zagreb je na dohvat ruke ako baš zatreba, svest ćeš si troškove na minimum, duplo ćeš uživati i živjeti kao lord za te pare", poručio mu je drugi.