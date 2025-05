Poznata pjevačica u ljubavnom trokutu koji je doveo do kraha braka: 'Varao me dok sam bila trudna'

Na regionalnoj glazbenoj sceni izbio je skandal kada je crnogorska pjevačica Andrea Demirović (39) javno progovorila o krahu svog braka s koreografom Milošem Paunovićem (44). Prema njezinim tvrdnjama, razlog razlaza bila je suprugova navodna afera – i to s poznatom srpskom pjevačicom Milicom Todorović (34).

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Milica Todorović

Demirović je odlučila prekinuti šutnju nakon što su je, kako kaže, pritisnuli mediji i javnost, iako se dosad trudila privatni život držati daleko od pažnje tabloida. U emotivnoj izjavi naglasila je da su ona i Paunović još uvijek u braku, ali da je pokrenula razvod jer više ne može tolerirati izdaju.

"Sve do rođenja našeg sina osjećala sam se voljeno i sigurno", izjavila je Andrea. No, mjesec dana nakon poroda, saznala je da je bila obmanjivana tijekom cijele trudnoće. Iako nije željela komentirati postupke supruga, jasno je dala do znanja kako je povrijeđena, ali da zbog djeteta želi ostati dostojanstvena.

Foto: Ahel/ATAImages/PIXSELL Milica Todorović

Milica Todorović nije se javno oglašavala povodom ovih optužbi, no javnost i mediji nisu prestali nagađati o navodnoj vezi između nje i Paunovića.

Demirović je naglasila kako više neće davati izjave na ovu temu, poručivši da se okreće novom poglavlju u životu – majčinstvu i unutarnjem miru.

