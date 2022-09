Jedan mladi student je ostao šokiran novim cijenama u trgovinama i počeo se plašiti što će se dogoditi s obzirom na to da nema dovoljno novca za preživljavanje u Hrvatskoj.

Obratio se korisnicima Reddita za savjet: "Dokad će biti ovakve cijene? Em sam student, em nemam para, em je sve skupo. Izdvojio sam 1100 kuna za hranu. Što sam kupio? Ništa, konzerve jedne, konzerve druge, ulja, sir i još neke osnovne stvari. Kako se vi snalazite? Radim, a i bavim se body buildingom pa moram jesti puno više nego za 35 kn dnevno."

Okrenuli se štednji

Mnogi sami kuhaju: "Konzerve su skupe, počinjem sve više kuhati od nule obrok. Kupujem pileća prsa na pultu, a ne zapakirana za 90 kn. Jedino što Konzum ima ok su gotovi obroci, ispadne oko 15-20 kn i ako živiš sam, nekad je to ok kupiti. Zamrzavam što više mogu da ne propadne hrana."

Na njegov odgovor se nadovezao još jedan muškarac: "Ja sam isto kao i ti poludio zbog cijena piletine. Našao sam čovjeka na Njuškalu, 1 kg piletine 25 kuna (prodaje cijele piliće, dostavlja iz Međimurja i u Zagreb). Zaboravio sam koliko batak i zabatak znaju biti fini jer sam samo to glupavo bijelo meso jeo."

"Vozim si sve domaće iz Slavonije. Svinjska mast umjesto ulja, domaći pilići, mladi krumpiri, luk, mrkva i rajčica. Također, tamo sam blizu Mađarskoj. U Barču koji mi je 10 min od kuće, cijene su puno bolje. Mlijeko po 3 kn, brašno isto, ulje baš ako hoćeš 11 kn. Neke stvari su skuplje, ali ako kupuješ ciljano se isplati. Ako ovo ne bude nikako bolje, vraćam se Slavoniji. Uzalud život u velikom gradu ako klošarim", rekao je jedan Slavonac.

Neki su posegli za drugim mjerama: "Hvala bogu što nemam curu, i ovako sam u klincu. Prestao sam pušiti zbog cijena cigara, prestao sam piti, iako nisam prije korone pio. Prestao sam također izlaziti u disko, iako prije korone nisam ni izlazio."

"Evo mene su ta poskupljenja dovela do toga da imam jedan obrok dnevno i da sam u zadnja dva mjeseca skinuo 8 kg. Može se kad se mora", objasnio je muškarac koji je morao manje jesti kako bi ušparao.

Skupa hrana

Mnogi su se šokirali cijenama: "Jučer sam u mesnici kupila 2 kg miješanog mljevenog mesa, kila junetine i kila svinjetine i paf 150 kn. Izgleda da ćemo prijeći u vegane."

"Pizza cut u Splitu košta 20 kuna. Za 100 kuna se možeš najesti taman", rekao je jedan Splićanin.

Jedna žena se šokirala cijenama u pekari: "Ne kupujem inače u pekarama općenito, ali odoh danas po kruh i baš su me iznenadile cijene, običan crni kruh 14 kn, krafna s čokoladom 7 kn, burek sa sirom skoro 16 kn. Srećom pa sam vegan i naviknuta kuhati doma. Najbolja investicija mi je instant pot i konstantno radim jela od leće, slanutka, graha, raznog povrća, riže i heljde. Tu nema neke velike razlike u cijeni (zasad), a vjerujem i da mi je dugoročno bolje za organizam jesti tako nego procesirano smeće."

Kupovina u inozemstvu

Mnogi su savjetovali da je dobro rješenje kupovati u inozemstvu: "Ako si blizu granice, odi negdje preko i odradi veliku kupovinu nepokvarljivih namirnica. S cijenama u susjedstvu si za 200 eura miran barem dva mjeseca, ako ne i duže."

"Odi u Sloveniju ili Mađarsku i kupi konzerve. Jaja samo kad su po 10 kn, kupi veću količinu tad. Posni sir iz Konzuma isto kad je po 10-11 kn. Pileća prsa kupi više kad su na akciji pa zaledi. Protein shake isto čekaj da bude akcija na nekoj stranici pa kupi. Ne drami. Sve je u planiranju", savjetovao mu je jedan muškarac.

Mađarska je dobra opcija: "Nevjerojatno je koliko su cijene jeftinije u Mađarskoj ili Sloveniji na primjer, BiH je isto otišla gore s cijenama."

Planiranje unaprijed

Neki već unaprijed planiraju: "Obroke planiram unaprijed. Gledam da su dugoročni obroci koje mogu lako zamrznuti ili jesti više dana zaredom. U menzi sam 3 do 7 dana. Ujutro ne doručkujem. Konzervirano uzimam samo ako me pukne želja. Ne naručujem Glovo, Wolt i Bolt. Izađe me oko 800-900 mjesečno."

"Kupi mašinu za rolanje tjestenine, pekač kruha na Njuškalu (možda popola s cimerom). Leća, grah, riža, hrpa začina, meso dvaput tjedno i da se bez problema. Ja sam sinoć ispekao kruh u pekaču koji me ispao (sa strujom) oko 5 kn. Koliko vidim ne znaš baš kupovati na budžetu (što je normalno jer većinu ljudi se to ne uči). Upisi na YouTubeu "budget meal prep" i nedjeljom pripremiš dosta za tjedan. To ti je ful dobar life skill, plus trebe vole momke koji kuhaju", objasnio mu je jedan muškarac.

Neki pripremaju i meso: "Kad je svinjska lopatica na akciji kupim par kila mljevenog i zamrznem, kupim nešto u komadu i pečem s krumpirom i povrćem. Od mljevenog pravim bolonjez. Radim kao veterinar za 1000+ eura i imam besplatan smještaj. Štedi se na svakom koraku."

Nema povratka na staro

Mnogi su se složili da može biti samo gore: "Dokle god mi pristajemo na te cijene kupujući proizvode, to je poruka trgovcu da je cijena ok i da nema razloga ići dolje."

"Ma još nam je dobro, ja otkad znam za sebe neka sranja. Prvo rat pa kriza. Tek se zadnjih par godina situacija poboljšala, ali i dalje je stanje bolje nego u razdoblju od nastanka države do 2015.", poručio je jedan.

Drugi je dodao: "Nikad. To je tako oduvijek. Pitanje je kad će plaće pratiti rast. Plaće uvijek kasne."

"Cijenu su nam kao da smo u Švicarskoj, a plaće kao da smo u Africi, još su u Dalmaciji apsurdno podigli u odnosu na ostatak Hrvatske, ne bi da smo Monte Carlo", poručio je jedan Dalmatinac.