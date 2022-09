Jedan Hrvat je iz vlastite zabrinutosti odlučio popričati s korisnicima Reddita o njihovim plaćama i uštedama: "Koliko štedite (ako uopće štedite) na mjesečnoj bazi? Zanima me koliko svi vi mjesečno odvojite od plaće za neke "daljnje ciljeve ili pothvate" i ako je netko željan podijelite i točan iznos koji imate svaki mjesec."

Ne štede uopće

Neki ne štede uopće: "Meni se dogodi cirkus da uopće ne pazim na novce. Imam plaću 8 tisuća kuna i ode sve. Je... gotovina te tako za... Ne znam uopće na koji način da pazim, ali treba početi jer realno troškovi za stan su zimi 1500 kuna, a ljeti 800 kuna manje."

"Ovdje se javljaju sve neki samci ili parovi bez djece koji žive kod staraca. Žena i ja imamo 15.000-16.000 mjesečno i ne možemo ostaviti ništa. Imamo 2 djece i živimo kod mojih. 800 kn režije, American 4000 mjesečno, pojedemo 4500 mjesečno, 500 kn auto minimalno, 1000 kn moj kredit. Uvijek ima nekih troškova, curama odjeća, obuća, uvijek nešto, popravak auta od 5000 koji odgađam mjesecima jer nemam love. Kad izađemo negdje van kao obitelj 500 kn ode samo tako. Tako da s 44 godine nemam ušteđeno ništa. Valjda ću početi kad cure završe srednju i zaposle se", objasnio je svoju situaciju jedan muškarac.

Drugi je dodao da je hrana problem: "Koliko ostane nakon hrane, a ne ostane baš puno."

Uspiju uštedjeti

Većina ljudi uspije uštedjeti: "Ovisno o mjesecu, 2000 do 4000 kn. Nekad stučem više od cijele plaće, nekad ostane ova cifra. Ne kupujem na rate pa me svaki veći trošak zaboli jedanput."

"Ja imam 5700, a žena 6100. Na dan plaće idemo na bankomate i dižemo 1100 kuna u zajedničku štednju, plus ja si stavim 80 eura mjesečno na devizni račun (uvijek se tješim da će mi to za 5-10 godina biti neki solidan iznos da me pogurne za neki motor/auto jer to je 1000 eura na godinu), ali dok su mjeseci kad nema nikakvih troškova to je ok, da se preživjeti, ali ova godina je teški šok za financije od nas dvoje (žena je bila vjenčana kuma - 2000 eura na poklone, odjeću, itd., prekjučer smo bili u svatovima 2000 kuverta i 50 eura poklon, gume, servisi i kvarovi na autu. Ja imam sljedeći tjedan registraciju auta, prošli mjesec rega motora, u šestom mjesecu u roku od 10 dana su nam oba mobitela crkla pa ode 6000 kuna. Samo režije mjesečno su 1100 kuna, a gdje je hrana i ostalo, tako da smo definitivno više vadili iz štednje nego što smo stavljali unutra, ali se nadamo da će sljedeća godina biti malo bolja (barem držimo fige za to)", rekao je jedan muškarac.

Treći je dodao: "Nekih minus 500 kuna mjesečno uštedim."

Život s roditeljima

"Zaradim oko 10.000 kn, iznos varira iz mjeseca u mjesec, ali oko te cifre je, potrošim oko 4000 kuna. Živim sa svojima i dalje tako da jedino na što zapravo trošim su ti neki ženski troškovi, gorivo i sve što uz auto ide i što obavim kupovinu hrane tu i tamo da moji ne moraju. Ne štedim zapravo za ništa, voljela bih otvoriti neki svoj biznis pa će dobro doći, ali ne uskoro", rekla je jedna žena koja s velikom plaćom živi kod roditelja.

Velike uštede i velike plaće

Većina korisnika Reddita ima velike plaće: "Nekih 30.000 kuna ostavim sa strane, ovisno o mjesecu. Programer sam pa imam niske troškove života, a visoke prihode." Kad je to čuo, jedan muškarac ga je pitao: "Au pa kolika je onda puna plaća", a on mu je odgovorio: "Ovisno o mjesecu, 40-50.000, govorimo o bruto koji ide na firmu, minus knjigovođa i moja plaća, ali i dalje mi na firmi ostane dosta."

"Plaća mi je 7500-8000 kn, da baš pazim na sve, mogao bih 4000-4500 kn uštedjeti, a ovako 2000-3000 kn uštedim", dodao je jedan.

U dvoje je lakše poručio je drugi: "Žena i ja u prosjeku u totalu oko 4000 stavimo sa strane mjesečno."

Investiranje je dobra opcija

Neki su se odlučili na investiranje: "Ne štedim, sav "višak" novca ulažem/investiram."

"Štednja nema smisla, napravi si šestomjesečni rainy day fund ako ostaneš bez posla, a ostalo investiraj", poručio mu je drugi.