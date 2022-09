Visoke cijene i hladnoća koja je već došla u Hrvatsku tjeraju građane na snalaženje i pronalaženje najisplativije opcije grijanja. Tako je jedan muškarac iz Samobora tražio savjete od korisnika Reddita pa im je napisao: "Koja je po vama trenutno najisplativija opcija za grijanje zimi? Recimo da gradite novu kuću (podrum, 2 kata i potkrovlje) i možete staviti bilo koju opciju grijanja, koja bi to opcija bila i zašto? Moja mišljenja su ovakva: drva i peleti su preskupi, plin je skup, a vjerojatno će biti još skuplji, struja je skupa, ali trenutno možda i najisplativija, ali to se isto mijenja iz dana u dan, dizalice topline su skupe u startu i uz njih vjerojatno treba još neki izvor topline ako zima jako stisne."

Bitna je dobra izolacija

Mnogi su mu savjetovali da vodi brigu o izolaciji: "Dobra izolacija prvo, samoodrživost u smislu solarne panele plus struja i dizalica topline. Mislim da je to najjeftinije dugoročno. Druga najjeftinija opcija je čak možda centralno grijanje od toplane", na što mu je Samoborčanin odgovorio: "Fasada, PVC stolarija i paneli dolaze sigurno, zato najviše i naginjem prema dizalici topline, ali me zanima iskustva drugih ljudi. Neki kažu da je super, a neki kažu da nije dovoljno samo to."

"Dobra izolacija je po mom primjeru najvažnija, ljeti je vani plus 30, a meni u kući malo i hladno pa se pokrijem dekom preko koljena, a članci su mi odavno otpali", poručio mu je drugi muškarac.

Treći mu je savjetovao plin: "Plin je za sada ok, a kako će biti na godinu, pitaj Boga. Računam da će se situacija normalizirati do tada (2x trenutna cijena mi je još uvijek ok) ili ćemo se svi zagrijati na par milijuna stupnjeva pa svejedno. Samo ti dobro izoliraj i što god odabrao neće biti nepodnošljivo skupo."

Struja nije loš izbor

Neki mu predlažu struju: "Struja definitivno i kako su ti već neki spomenuli po mogućnosti paneli i dizalice topline plus dobra izolacija. Drva ti se isplate samo ako živiš šumi, a sve ostalo nije vrijedno spomena u kontekstu isplativosti."

"Struja smo 2020. za grijanje jedne sobe s električnom grijalicom platili dodatnih 2000 kn, a sad je struja otišla gore za oko 33%. Plin je kolega platio za drugi kvartal (4., 5. i 6. mj.) 2600 kn. Drva sam si sad za ljeto kupio 20 m za 350 kn po metru ( 7000 za cijelu sezonu grijanja). Za pelete sam čuo da su cijene skočile za 50% gore (ne znam koliko su cijene bile prije i koliko je kila peleta bila po vreći), tako da mislim da možeš sam zaključiti koliko se što isplati", detaljno mu je objasnio jedan.

Jedan mu je dodao: "Najbolja ti je struja za sad čak i ako poskupi, ali ako bi napravio centralno grijanje u dobro izoliranoj kući pa strujom grijao vodu."

Grijanje po shopping centrima i u uredu

Neki su osmislili jeftino rješenje: "Grijanje po šoping centrima, naravno uz uvjet da se ništa ne kupi tamo."

"Ostajati na poslu prekovremeno, još i zaradiš", dao mu je kreativan savjet drugi, a Samoborčanin mu je odgovorio: "U 90% vremena radim od doma."

Dizalica topline i podno grijanje

Bilo je onih koji su savjetovali i dizalicu topline: "Dizalica topline i podno grijanje, bez razmišljanja, temperature u okolici Samobora ne idu tako nisko da ne mogu raditi. Mislim da novi modeli rade do -20 stupnjeva C (naravno nisu tako efikasne u tom režimu), ali ako te to brine, uvijek možeš staviti i kamin, što za ugođaj, što za osiguranje u slučaju da duži period bude jako hladno."

"Dizalice topline, podno grijanje i dobra izolacija (stiropor, prozori i vrata) su najbolji izbor po meni. Samo da iskoristim temu, mene zanima situacija s plinom, koliko je poskupio u stvarnosti za kućanstva? Često čitam poskupljenje plina pa onda vladine mjere i sve u svemu, nije mi jasno. Znači prošle godine sam platio račun 100 kuna, koliko će to biti ove godine ako je identična potrošnja Ili se to još ne zna točno, ako ne, kad bi se moglo znati?", pitao je jedan drugi muškarac. Muškarac iz Križevaca mu je odgovorio: "Imam novogradnju od 15 cm izolacije na zidu i podu te 40 cm na stropu. Najviši račun prošle godine bio mi je 560 kn, prema poskupljenju bi trebao biti 750 (HEP plin). Podno grijanje mi je uključeno 24/7 od 23.05. svugdje u kući od 180 m2, živim u Križevcima."

Još jedan se nadovezao i rekao: "Do 1. travnja iduće godine su zamrznute cijene plina za kućanstva. Drugo je pitanje hoće li plina biti dosta za sve (ali mislim da smo i tu dobri jer ne ovisimo toliko o Rusiji kao neke druge europske države). Struja će poskupjeti."

Drva su najbolja opcija

Velika većina mu je savjetovala drva: "Drva su ti jeftina ako imaš motornu pilu i čime dovesti. Pili dok puše bura da se manje pila čuje i da ne dođu lugari."

"Pa baš i ja gledam, imam dobro izoliran stan od 90-tak kvadrata, od toga se aktivno koristi pola, ostalo stoji zatvoreno. Imam klimu i peć na drva. Dva metra drva me dođe 1800 kn. Po ljeti dok je klima hladila stalno su mi dolazili računi za struju 150 kn više od prosjeka. Klima vise troši za hlađenje nego za grijanje, a grije se oko 5 mjeseci godišnje. Tom računicom platit ću 100 eura za grijanje, a ako baš stegne zimulja, uvijek mogu uzeti briketa i ubaciti u peć da zagrijem kosti. Računica ide ovim redom: Briketi su 3000 kn za ekvivalent 2 m drva. Drva su 2000 kn za 2 metra, a klima je 750/800 kn. Lokacija je mjesto iznad Rijeke, zimi zna biti nešto sitno snijega i minusi", objasnio mu je jedan muškarac s Kvarnera.

Još jedan je predložio drva: "Pa iskreno, ja sam uvijek za drva. Punac ima 100 kvadrata prizemlje i 100 kvadrata prvi kat. Znači nema tu potkrovlja i podruma, on potroši oko 20 metara drva na svoje centralno. Prizemlje ima nove prozore montirane lani, kat također, ali kat ima 5 cm izolacije i to je to. Znači izolacija za k. Imaju vlastitu šumu (iz koje se i mi grijemo) i na kraju da si i ideš kupiti 20 metara drva koštalo bi te 7-8 tisuća kuna, plus tvoje vrijeme, benzin, motorka itd., za ispiliti drva i pospremiti ih. Moji starci također žive u prizemlju od 70 kvadrata i koriste klasičnu veliku peć na drva. Stolarija je stara 12 godina, a izolacija je dobra. Kako su cijelu zimu doma i odmah ujutro u 8 lože peć, potroše oko 9 metara drva. Žena i ja živimo na prvom katu, stan je od 75 kvadrata. Izolacija je nova i dobra, ali su ulazna vrata u klincu, a i prozore bi trebalo zamijeniti jer su isto za klinac s time da je jako visoko potkrovlje (na najvišem mjestu je 3.10 m) pa puno topline ide gore, ali zato imamo zvijer od peći, Plamen Vesta. Kažu da je dovoljna za 160 kvadrata. Ja cijelu zimu provedem bos u stanu, u kupaćim ljetnim hlačama i eventualno kratkoj majici. Pokrivam se ljetnom plahtom i dekicom za kauč i spavam gol jer je 30+ u stanu. Jedino što su drva prljava. Prašine ima često i svakih nekoliko godina se treba okrečiti stan i to je baš loše, ali eto, puncu je super što ima vanjsku kotlovnicu i tamo i da je prljavo, boli ga briga."