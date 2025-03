Uz bakinu tajnu odjeća će mirisati godinama: 'Iznenadila se da ne znam za taj trik'

Starije generacije godinama koriste jednostavan trik kako bi im odjeća u ormarima i ladicama duže svježe mirisala. Umjesto modernih mirisnih svijeća i sprejeva, koristili su komadiće sapuna. Osim što doprinose ugodnom mirisu odjeće, sapuni također pomažu u uklanjanju neugodnih mirisa koji su se često zadržavaju u starijim ormarima i komodama.

S obzirom na dugotrajan i prirodan mirisi, mnogi su ih koristili kao jeftinu, ali učinkovitu alternativu modernim rješenjima.

Učinkovit trik za mirisnu odjeću

Trik starijih generacija prigrlili su i mladi pa ga rado dijele na društvenim mrežama. Tako je influencerica Julia, koju na TikToku prati milijun pratitelja, objavila video u kojem je pokazala kako na jednostavan način možete postići da vam odjeća u ormaru miriši svježe, koristeći samo jedan jeftin proizvod. U videu je ispričala kako je tijekom godina dobila mnogo korisnih savjeta od bake, koji joj i danas pomažu u svakodnevnom životu. Tako ju je između ostalog baka posavjetovala kako da čuva odjeću da u ormaru dulje ostane mirisna i svježa.

"Stavlja li još netko testere parfema iz časopisa u ormare kako bi im odjeća lijepo mirisala? I ja sam to radila sve do prije nekoliko mjeseci. Nedavno sam bila kod bake kada je izvlačila svoje donje rublje iz ladice i izvadila je ovaj sapun. Pitala sam je zašto ga drži unutra, a ona se iznenadila da ne znam za to, te mi je objasnila da se tako odjeća održava mirišljavom", kaže Julia.

"Navodno, ako uzmete komad sapuna, na primjer od lavande ili bilo koji drugi, miris će potrajati čak 15 do 20 godina. Nisam znala za to, ali sam isprobala i rezultati su nevjerojatni. Moja odjeća sada miriše fantastično. Isprobajte svakako!" dodaje influencerica.

Julia naglašava da je važno provjeriti je li sapun zamotan u papir, a ne plastiku, kako bi miris bio učinkovit.

"Kupite sapun s blagim mirisom i provjerite je li zamotan u papir. Tako će se miris neometano širiti. Možete ga staviti u ormare ili komode. Odjeća će lijepo mirisati i trajat će godinama", poručila je na kraju.

