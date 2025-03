Na ovih pet stvari ne treba bacati novac: Izbjegavajte ih u širokom luku

Dizajnerica interijera Olivia Caplan iz engleskog Hampshirea otkrila je pet stvari koje bi ljudi koji žele renovirati ili redizajnirati svoje domove trebali izbjegavati kako ne bi "bacili" novac.

Stručnjakinja je u videu na Tik Toku rekla da bi na određene stvari trebalo izbjegavati trošiti novac kada renovirate svoj dom.

1. Ne trošite previše na vrhunske uređaje u kuhinji

"Osim ako ste milijarder, profesionalni kuhar ili stvarno strastveni kuhar, ja osobno ne mislim da ovo vrijedi vašeg novca. I mislim da bi novac bilo najbolje potrošiti negdje drugdje", rekla je Olivia.

Objasnila je da, iako dobivate ono što plaćate u smislu kvalitete, prosječnom kuharu kod kuće neće trebati vrhunski uređaji, jer će proizvodi visoke kvalitete biti jednako dobri za nižu cijenu.

2. Nemojte pretjerivati kod postavljanja prozora

"Dakle, ono što mislim pod ovim je posebno u kuhinji ili blagovaonici. Prostorije s velikim prozorima ili staklenim zidovima su stvarno popularne, jer očito razmišljate o svjetlu i vidiku, ali posebno u okruženju gradske kuće, ili zapravo bilo gdje, jednostavno vam ne treba puno stakla", objasnila je Olivia.

Ona tvrdi da "nema smisla" zidove pretvarati u prozore osim ako nemate nevjerojatan pogled kojim se možete pohvaliti. Ali čak i tada, pretvaranje svih zidova u prozore ne samo da će skupo koštati, već će dom biti teško ugrijati tijekom hladnih dana, što će povećati račune. Stručnjakinja je upozorila da će postavljanje roleta ili zavjesa dodatno povećati troškove renoviranja.

3. Previše svjetla

Iako bi puno svjetla moglo zvučati dobro u teoriji, Olivia kaže da treba izbjegavati gomilanje LED panela, LED reflektora i sličnih dekorativnih svjetiljki koji su postali uobičajena značajka u renoviranim domovima.

Ona je opomenula da bi vaš dom mogao izgledati kao ordinacija te da je za osvjetljenje kuće ili stana najbolje izabrati stolne lampe, podne svjetiljke i viseću rasvjetu koju ćete postaviti u različitim područjima gdje obavljate zadatke.

4. Izbjegavajte trendovski dizajnerski namještaj

Olivia je kazala da je trošenje novca na skupi dizajnerski ili trendovski namještaj još jedno nepotrebno bacanje novca, piše Express.

"Osobito ako kupujete kopije jer to onda nije investicija. Još uvijek trošite nekoliko stotina eura na kopiju stolice koja nema nikakvu vrijednost. Stoga, osim ako stvarno, istinski ne volite dizajn, ne kupujte ovo samo zato što je u modi", istaknula je.

5. Printevi s logom brendova

"Peta stvar za koju mislim da je bacanje novca su ovi printevi poput Prada i Chanel, i ne razumijem zašto biste to htjeli na svom zidu. To nije torbica, to nije ulaganje u nešto, to je print logotipa", istaknula je Olivia.

