Ako vam se desilo da se biskvit opustio i spustio, znamo koliko ste bili ljuti. Naime, najviše mrzimo kada se to dogodi, a ne znamo zašto biskvit splasne.

Uvijek se pitamo koju smo grešku napravili i koji je pravi odgovor na pitanje zašto biskvit splasne.Odgovor zašto biskvit splasne je toliko jednostavan i tako lako možemo to spriječiti, no ipak se dogodi. Naime, zašto biskvit splasne je naša greška jer se nismo dovoljno dobro pobrinuli za skladištenje i pospremanje smjese. Ako se u našem biskvitu nalazi prašak za pecivo, on vrlo kratko smije biti na sobnoj temperaturi. Što će duže smjesa za biskvit biti izložena sobnoj temperaturi, to će prašak za pecivo brzo gubiti svoja svojstva i dogodit će se to da će se biskvit opustiti i splasnuti.

I to je zapravo vječni odgovor zašto biskvit splasne. Tako je jednostavno za spriječiti, a tako nam se često događa.