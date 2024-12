Domom vam se širi miris purice ili bakalara za blagdane? Evo kako ga se najlakše riješiti

Božićno vrijeme donosi mnoštvo neodoljivih mirisa iz kuhinje – od pečene purice do mirisa čokoladnog pudinga. No, kako dan odmiče, kombinacija tih mirisa može postati neugodno intenzivna. Srećom, postoje jednostavni trikovi za uklanjanje nepožljenih mirisa, a jedan od njih dolazi od popularne TikTok zvijezde "Queen of Clean" (Kraljica čistoće), odnosno Lynsey Crombie.

Lynsey, poznata po svojim savjetima za čišćenje, podijelila je trik koji koristi tijekom blagdana - bijeli ocat, prenosi Express.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tijekom blagdana mirisi kuhanja postaju još intenzivniji", objasnila je u svom TikTok videu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njen savjet uključuje zagrijavanje bijelog octa na štednjaku.

"Samo zagrijem bijeli ocat na ploči štednjaka pet minuta, a zatim ga pustim da lagano krčka", rekla je. Prema Lynsey, ocat razgrađuje neugodne mirise i pritom ne ostavlja svoj vlastiti intenzivan miris.

Važno je napomenuti da se koristi bijeli ocat iz kategorije sredstva za čišćenje, koji je lako dostupan u supermarketima. Neki komentatori su pogrešno koristili sladni ocat, što je rezultiralo mirisom sličnim ribljem restoranu. Dakle, pravilan odabir octa je ključan.

I dok je metoda s bijelim octom vrlo učinkovita, neki su korisnici podsjetili na još jedan jednostavan korak: "Uključite napu iznad štednjaka!". U kombinaciji s Lynseyinim savjetom, vaša kuća može ostati svježa unatoč intenzivnom kuhanju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Građani uputili božićne poruke političarima: 'Budite ljudi, to je najbitnije od svega'

Tekst se nastavlja ispod oglasa