Držite mlijeko na vratima hladnjaka? To nikako nije dobra ideja, evo i zašto

Hladnjak je mjesto na kojem svakodnevno pohranjujemo brojne namirnice, ali jeste li znali da čak i najmanje promjene u načinu skladištenja hrane mogu značajno utjecati na njezinu svježinu i rok trajanja? Jedna od najčešćih pogrešaka koju činimo je pohranjivanje mlijeka na vratima hladnjaka, a stručnjaci tvrde da to nije najbolja opcija za očuvanje njegove svježine, piše Express.

Prema riječima Scotta Evansa, stručnjaka za skladištenje hrane, vrata hladnjaka, iako često opremljena upravo za pohranu mlijeka, zapravo su jedno od najtoplijih mjesta u hladnjaku. To može uzrokovati da mlijeko brže pokvari, budući da su temperature na vratima promjenjive i ne dopuštaju optimalne uvjete za lako pokvarljive proizvode poput mlijeka.

"Vrata hladnjaka čine se savršenim mjestom za pohranu jaja, mlijeka i sokova jer često imaju odjeljke za njih, ali zbog toga što su vrata najtoplije mjesto u hladnjaku, te će se namirnice brže pokvariti", objasnio je Evans.

Mlijeko koje se drži na vratima hladnjaka može trajati između četiri do pet dana, dok, ako se pohrani na donjoj polici uz stražnju stjenku hladnjaka, može trajati i do tjedan dana. To je zato što je najhladniji dio hladnjaka stražnji dio donje police, što ga čini idealnim mjestom za pohranu mlijeka.

"Kada stavljate hranu u hladnjak, pokušajte ne stavljati ništa previše visoko straga jer bi to moglo blokirati ventilaciju hladnjaka", tvrdi Scott.

Foto: Pexels

Također je upozorio na prepunjavanje hladnjaka. "Ne želite prepuniti hladnjak jer ćete time ometati cirkulaciju zraka, što može uzrokovati da se hrana brže pokvari".

Skladištenje maslaca na dnu hladnjaka može izgledati kao neobičan izbor, ali prema stručnjaku, to može značajno produžiti njegov rok trajanja.

"Ako volite maslac na sobnoj temperaturi, odvojite komad i stavite ga u posudu za maslac u ormariću, a ostatak stavite na dno hladnjaka kako bi dulje trajao", zaključio je Scott.

