Neki hranjivi sastojci se razgrađuju kada su izloženi toplini, bilo da je riječ o mikrovalnoj ili običnoj pećnici. Vitamin C je možda najjasniji primjer. No, budući da je vrijeme zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici kraće, u tom se slučaju bolje čuva vitamin C i druge hranjive tvari koje se razgrađuju zagrijavanjem.

Način zagrijavanja koji najbolje zadržava hranjive tvari je u najkraćem mogućem vremenu i uz korištenje što je manje moguće tekućine. Mikrovalna zadovoljava te uvjete.

Korištenje mikrovalne pećnice s malom količinom vode u suštini kuha hranu na pari iznutra prema van. To zadržava više vitamina i minerala od gotovo bilo koje druge metode kuhanja i pokazuje da hrana iz mikrovalne pećnice doista može biti zdrava.

Mikrovalna pećnica je čudo tehnike i čudo praktičnosti, a vrlo često je i nutritivno korisna za vašu hranu, tako da je zagrijavanje hrane u mikrovalnoj sigurno.