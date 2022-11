Postotak alkohola u vinu izravno je povezan s količinom šećera koja se razvije u grožđu za vrijeme berbe. Što je viša razina šećera, to je veći potencijalni alkohol. To ne znači da su vina s višim sadržajem alkohola slađa, iako je to ponekad slučaj.

Umjesto toga, kvasac troši šećer i pretvara ga u alkohol tijekom fermentacije. Sorta vina, klima u kojoj je grožđe uzgojeno i proces proizvodnje vina, odnosno fermentacije ključni su čimbenici u određivanju sadržaja šećera u grožđu i postotka alkohola u vašem vinu.

Prosječna čaša vina sadrži oko 11 posto do 13 posto alkohola, ali boce se kreću od samo 5,5 posto alkohola po volumenu do čak oko 20 posto alkohola. Vino s višim postotkom alkohola imat će topliji okus, gotovo poput blagog osjećaja peckanja na nepcu.