Pečenje svinjetine u komadu lako je, no važno je znati nekoliko pravila. Naime, za pečenje svinjetine u komadu kako bi ona bila sočna i mekana treba voditi računa prvenstveno o marinadi, a nakon toga tek slijedi pečenje.

Važna je začinjenost

Pečenje svinjetine u komadu može ispasti neukusno ako premalo začinite. Svinjetinu začinite sa soli, paprom, češnjakom u prahu. Razrežite ju na nekoliko dijelova te prelijte sa 100 ml bijelog vina i 100 ml maslinova ulja. Ostavite da odstoji nekoliko sati.

Ispravno pečenje

Pečenje svinjetine u komadu ima poseban postupak. Meso se stavlja na lim za pečenje. Dodajte luk, češnjak te svakako još prelijte s maslinovim uljem. Pecite 90 minuta u zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva. Svakih 30 minuta okrenite meso te u tom trenutku polijte s 50 ml vode kako ne bi ostalo suho.

Ispravno posluživanje

Pečenje svinjetine u komadu lako je, no treba pripaziti kako se poslužuje. Najbolje ju je narezati na komade, no postoji trenutak kada to učiniti. Svinjetina se reže nakon 10 minut što se izvadila iz pećnice s oštrim nožem.

Kao što vidite, pečenje svinjetine u komadu nije toliko zahtjevno, no za sočnost i najbolju ukusnost važno je da slijedite ovaj postupak.