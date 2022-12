Nadjev od maka kod svih pobuđuje pravi blagdanski ugođaj pa nije ni čudo da i vi tražite savršen recept. No, savršen recept za nadjev od maka je upravo onaj za kojeg ne trebate puno vremena, koji miriši blagdanski i koji se bez obzira na to može pripremati cijele godine. Isto tako, najbolji nadjev od mak je onaj koji se slaže sa svim vrstama kolača, od dizanog preko kremastih pa sve do lisnatih.

Za nadjev od maka treba vam:

100 grama mljevenog maka

100 ml vrućeg mlijeka

30 grama šećera

Prstohvat cimeta

Nadjev od maka priprema:

Ovo je recept za nadjev od 100 grama pa ukoliko trebate više samo proporcionalno povećavajte gramažu svih sastojaka. Nadjev od maka priprema se tako da sve sastojke pomiješate s vrućim mlijekom te, ovisno o vrsti kolača, nadjev premažete preko tijesta ili biskvita.

Ovaj nadjev od maka savršeno će se spojiti sa svime, a zbog cimeta mirisat će vam cijela kuća!