Mekani muffini su mala slastica koju vole svi ljubitelji slatkog. Priprema mekanih muffina je jednostavna ako pažljivo pratite upute u nastavku.

Sastojci za mekane muffine:

260 grama brašna

100g šećera

1 žlica praška za pecivo

1/2 žličice soli

1/4 žličice mljevenog cimeta

1/8 žličice mljevenog muškatnog oraščića

1 šalica mlijeka

1 žličica čistog ekstrakta vanilije

1 veliko jaje

4 žlice maslaca

Priprema mekanih muffina:

Zagrijte pećnicu na 200C. Pomiješajte brašno, prašak za pecivo, cimet, muškatni oraščić i sol. Zagrijte maslac u mikrovalnoj pećnici, u posudi prikladnoj za mikrovalnu pećnicu, oko minutu, dok se potpuno ne otopi.

Ostavite ga na sobnoj temperaturi da se ohladi, ali ne dopustite da se ponovno stvrdne. U posebnoj zdjeli umutite jaja pa dodajte šećer, mlijeko i vaniliju. Temeljito namastite i pobrašnite kalup za muffine. Pazite da otopljeni maslac bude topao, ali ne vruć. Ulijte malo maslaca u smjesu jaja,vanilija, mlijeko i promiješajte. Ponovite još nekoliko puta, dodajući svaki put nešto veću količinu tekućeg maslaca dok se sve ne sjedini.

Dodajte tekuće sastojke suhim i miješajte dok se suhi sastojci jedva sjedine. Ne miješajte predugo, najviše 10 do 15 sekundi. Tijesto će biti vidljivo grudičasto i možda ćete vidjeti komadiće suhog brašna, ali to je u redu. Pretjerano miješanje tijesta će uzrokovati da muffini budu gumenasti a ne mekani. Ostavite mekane muffine da odstoje 10 do 15 minuta.

Lagano ulijte tijesto u pripremljeni kalup za muffine i odmah pecite. Pecite 20 minuta ili dok čačkalica zabodena u sredinu mekanog muffina ne izađe čista.