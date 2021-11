Ako se pitate kako kuhati konzervirani kukuruz na štednjaku, bit će vam drago znati da je to super jednostavno za napraviti, a može biti i vrlo ukusno. Kuhanje konzerviranog kukuruza na štednjaku vrlo je jednostavno, ali ako to nikada prije niste radili, možete biti pomalo nesigurni kako ga točno napraviti. Ili, za one trenutke kada dođete do kraja mjeseca i imate još nekoliko dana do isplate. Konzumacija kukuruza kao priloga savršen je način da se iskoristi konzervirani kukuruz. Od opreme potreban vam je lonac za pirjanje i drvena žlica.

Sastojci za kuhanje kukuruza iz konzerve:

1 konzerva kukuruza

1 žlica maslaca

1/2 žličice soli

1/2 žličice papra

Upute za kuhanje kukuruza iz konzerve:

Otvorite kukuruz iz konzerve i ispraznite oko pola tekućine iz limenke. Preostali sadržaj dodajte u lonac. Kukuruz kuhajte na srednjoj vatri, dok ne počne ključati, povremeno miješajući. Zatim smanjite vatru na srednje nisku. Kuhajte, povremeno miješajući oko 2-3 minute. Dok se kukuruz ne zagrije. Maknite posudu s vatre. Dodajte maslac i miješajte dok se ne otopi. Dodajte soli i papra po ukusu.

Osim pitanja „Koliko se kuha kukuruz iz konzerve?“ također često postavljena pitanja su:

Treba li se kukuruz iz konzerve kuhati? Odgovor je ne, kukuruz je već kuhan i spreman za jelo ako želite. Ipak je puno boljeg okusa ako ga zagrijete. Isto tako postavlja se pitanje koji se začini mogu dodati kukuruzu. Najdraže nam je samo dodati malo maslaca, soli i papra. Postoje i mnogi drugi začini koje možete dodati, poput paprike, bosiljka, pahuljica crvene paprike, šećera i začinske soli.