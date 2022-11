Sladić se uzgaja diljem Europe, Azije i Bliskog istoka. Koristi se kao aroma u slatkišima, drugoj hrani, pićima i duhanskim proizvodima. Možda nikada niste ni vidjeli kako izgleda sladić. Sada je vrijeme da saznate kako izgleda sladić.

Mnogi proizvodi od sladića koji se prodaju ne sadrže stvarni sladić. Umjesto njega često se koristi ulje anisa koje miriše i ima okus poput sladića. Znate li kako izgleda sladić?

Sladić ima dugu povijest korištenja, koja seže u drevne asirske, egipatske, kineske i indijske kulture. Tradicionalno se koristio za liječenje različitih stanja, uključujući bolesti pluća, jetre, krvožilnog sustava i bubrega. Ali kako izgleda sladić?

Biljka može narasti do 1 metar u visinu i ima složene listove s četiri do osam ovalnih listića. Sladić ima grozdove plavih cvjetova i proizvodi ravne mahune duge 7 do 10 cm. Korijenje koje se koristi u kuhinji je dugo oko 1 metar i promjera oko 1 cm. Mekano je, vlaknasto i savitljivo, a iznutra je svijetložute boje. Sada ste sigurni kako izgleda sladić.