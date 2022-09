Ako niste sigurni kako izgleda pokvaren med na pravom ste mjestu. Iako ste već vjerojatno čuli da se med ne može pokvariti, to baš i nije istina. Ako kontaminirate med vanjskim uzročnicima on može stvoriti plijesan što je očit znak pokvarenosti. Med se, osim kontaminacijom, može se pokvariti i kristalizacijom meda. Pogledajte kako izgleda pokvaren med.

Kako izgleda med pokvaren kristalizacijom?

Kristalizacija meda nije štetna za zdravlje jer je to prirodan proces i događa se čak i ako med pravilno skladištite. Promjene u medu zapravo su dobri znakovi (sve dok nisu znakovi fermentacije). To dokazuje da je vaš med visoke kvalitete i nepasteriziran. Postaje loš samo ako se ostavi da kristalizira dulje vrijeme. To će uzrokovati otpuštanje više vode i fermentaciju. To ćete primijetiti kada boja meda postane bjelja i postane neprozirna. Kako onda izgleda pokvaren med? Kad med postane pokvaren, umjesto jasne zlatne boje postane mutnožute boje, a tekstura se zgusne dok ne postane zrnasta. Kada se na kraju ocijeni "lošim", boja postaje bijela, a tekstura gruba. Sada znate kako izgleda pokvaren med.